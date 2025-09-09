رونمایی از سبد کودی غیرتکلیفی برای کشاورزان استان سمنان

محمود خدابخشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برگزاری همایش آموزشی ترویجی معرفی سبد کودی غیر تکلیفی با حضور جمعی از کشاورزان و کارگزاران و کارشناسان خبر داد.

وی افزود: هدف از اجرای این همایش ارتقا سطح دانش و آگاهی کشاورزی در زمینه مصرف بهینه از جدیدترین کودهای کشاورزی و معرفی سبد کودی است.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان گفت: این همایش با حضور ۱۳ شرکت تولید کننده انواع کودهای تکمیلی تغذیه گیاهی از استان‌های مازندران، گلستان، خراسان رضوی، البرز و سمنان و شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد.

خدابخشی بیان کرد: این همایش فرصتی بود تا بهره برداران از نزدیک با دستاوردهای جدید تولید کنندگان داخلی آشنا شوند.

وی افزود: محصولات معرفی شده شامل جدیدترین فرمولاسیون‌های کودی بود که به صورت علمی طراحی شده و متناسب با شرایط خاک و اقلیم کشور می‌تواند در افزایش کیفیت تولیدات کشاورزی نقش مؤثری ایفا کند.