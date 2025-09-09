خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها؛ حامد عرب زاده: استان بوشهر، با اقلیم گرم و نیمه‌خشک و خاک‌های حاصلخیز، از دیرباز یکی از قطب‌های مهم کشاورزی جنوب کشور به شمار می‌رود.

برداشت نخستین محصولات رطب و خارک از نیمه دوم تیرماه هر سال آغاز می‌شود و در نیمه شهریورماه برداشت محصول اصلی یعنی خرما از نخلستان‌ها آغاز می‌شود و تا روزهای پایانی مهرماه ادامه دارد.

رطب با کیفیت ممتاز و طعم منحصربه‌فرد و خارک با ویژگی‌های خاص خود، همواره در بازارهای داخلی و منطقه‌ای جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. این محصولات نه تنها منابع درآمد کشاورزان هستند، بلکه بخشی از فرهنگ و هویت بومی مردم استان را شکل داده و پیوندی عمیق با سبک زندگی جنوب کشور دارند.

کشاورز بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای ما برداشت محصول از نخلستان لحظه‌ای شیرین و مهم است. این محصولات نه تنها منبع درآمد ما هستند، بلکه بخشی از فرهنگ و زندگی ما را تشکیل می‌دهند.

سید احمد موسوی افزود: امسال با حمایت‌ها و آموزش‌های فنی، کیفیت محصول بهتر و کمیت آن بیشتر شده و امیدواریم صنایع بسته‌بندی و فرآوری هم توسعه یابد تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود.

برداشت خرما، رطب و خارک می‌تواند زمینه‌ساز افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد صنایع جانبی مانند فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی مدرن شود.

همچنین توسعه گردشگری کشاورزی از طریق جشنواره‌های برداشت و معرفی محصولات بومی، ظرفیت جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم می‌کند و فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان بوشهر است.

لزوم توسعه فرآوری محصولات

با وجود ظرفیت‌های بالای این محصولات، محدودیت منابع آب، نیاز به سرمایه‌گذاری در فرآوری محصولات و بازاریابی گسترده از مهم‌ترین چالش‌ها محسوب می‌شوند. رفع این موانع با حمایت دولت، همکاری نهادهای محلی و ورود بخش خصوصی می‌تواند بهره‌برداری کامل از رطب و خارک را ممکن کرده و نقش آن‌ها را در اقتصاد استان پررنگ‌تر کند.

کارشناس کشاورزی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برداشت رطب و خارک یک رویداد مهم اقتصادی و فرهنگی است.

رضا کریمی با بیان اینکه این محصولات علاوه بر تأمین درآمد کشاورزان، زمینه ایجاد صنایع جانبی مانند فرآوری و بسته‌بندی و همچنین گردشگری کشاورزی را فراهم می‌کنند افزود: با توجه به کیفیت بالای محصولات، امکان معرفی آن‌ها در بازارهای داخلی و منطقه‌ای فراهم است.

وی ادامه داد: چالش‌های اصلی محدودیت منابع آب، نیاز به سرمایه‌گذاری در فرآوری و بازاریابی و ضرورت حمایت بخش دولتی و خصوصی است، اما با برنامه‌ریزی و ایجاد زنجیره ارزش می‌توان از این محصولات به‌عنوان محرکی برای توسعه پایدار استان بهره برد.

پیش‌بینی تولید ۲۱۰ هزار تن محصول

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد نخل‌ها استان بوشهر بیش از هفت میلیون اصله است.

کبری توکلی افزود: بیشترین سطح زیر کشت نخیلات در شهرستان دشتستان قرار دارد. پس از آن، شهرستان‌های تنگستان، دشتی و جم رتبه‌های بعدی در تولید محصولات خارک، رطب و خرما را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود ۲۱۰ هزار تن محصول از نخلستان‌های استان بوشهر برداشت شود، افزود: تاکنون حدود ۵۰ هزار تن خارک و رطب از نخیلات استان برداشت و وارد بازار سراسر کشور شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر تاکید کرد: همچنین انتظار می‌رود ۱۶۰ هزار تن خرما تا مهرماه از نخلستان‌ها برداشت و در بازار عرضه شود.

توکلی سطح زیر کشت نخلستان‌های استان بوشهر را ۳۴ هزار هکتار اعلام و خاطرنشان کرد: بیشترین سطح زیر کشت نخل‌ها در شهرستان دشتستان قرار دارد و تنگستان، دشتی و جم به ترتیب رتبه‌های بعدی در تولید محصول خرما را دارند.

وی مهم‌ترین گونه خرما در استان بوشهر را رقم کبکاب عنوان کرد و گفت: با توجه به کیفیت محصول، نخلستان‌های استان بوشهر مورد رضایت مصرف‌کنندگان قرار دارند و بخش عمده‌ای از خرمای تولیدی استان به کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی صادر می‌شود.

برداشت محصول از نخیلات استان بوشهر بیش از یک رویداد کشاورزی ساده است؛ نمادی از توانمندی کشاورزان، پیوند فرهنگ و اقتصاد بومی و فرصتی راهبردی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد استان بوشهر است.

توسعه زنجیره ارزش، صنایع جانبی و گردشگری مرتبط با این محصولات می‌تواند درآمد و اشتغال را افزایش دهد و ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان را به بهترین شکل معرفی کند، نشان‌دهنده پویایی و توانمندی کشاورزی جنوب کشور در مسیر توسعه پایدار است.