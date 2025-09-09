عراقچی: عدم واکنش متناسب جهان اسلام در برابر فجایع غزه مایه تاسف است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر خارجه در نشست هماندیشی مسئولان وزارت خارجه با میهمانان سیونهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی گفت: وحدت جهان اسلام صرفاً یک آرمان مثبت یا اقدامی مستحب نیست، بلکه امروز یک ضرورت قطعی و واجب شرعی است. شرایط کنونی امت اسلامی ایجاب میکند وحدت را نه صرفاً یک تکلیف بلکه یک انتخاب بدانیم. برای وحدت کشورهای اسلامی لازم است از فرصتها و ظرفیتهای عظیم جهان اسلام بهرهبرداری شود. امت یکونیم میلیاردی مسلمانان، اگر متحد شوند، میتوانند ظرفیتهای بزرگی را فعال کرده و به رشد، پیشرفت و ارتقای جهان اسلام کمک کنند.
وی افزود: هویت و وحدت جهان اسلام امروز بیش از هر زمان دیگری هدف قرار گرفته و قدرت مسلمانان مورد تهاجم است؛ تهدیدی که به اعتقاد من در گذشته به این اندازه خطرناک نبوده و توسط کشورهای غربی، اروپایی و آمریکایی به اشکال مختلف حمایت میشود. در حالی میلاد رسول اکرم (ص) را جشن میگیریم که نباید فراموش کنیم خواهران و برادران ما در فلسطین و بهویژه در غزه، هر روز تحت یک نسلکشی آشکار قرار دارند.
عراقچی یادآور شد: رژیم صهیونیستی با استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح، مردم بیدفاع را تحت فشار گذاشته و حتی به کسانی حمله میکند که برای دریافت مقدار اندکی غذا تلاش میکنند. این اقدامات مصداق بارز جنایات جنگی و فراتر از تصور است. هیچ خط قرمزی برای این رژیم باقی نمانده و هر جنایتی را مرتکب شده است.
وزیر امور خارجه افزود: با وجود آنکه پیشرفت فناوری باعث شده دنیا از جزئیات این جنایات آگاه باشند و در برنامههای زنده تلویزیونی شاهد وقوع آنها باشیم، بسیاری کشورها همچنان سکوت کردهاند. این مایه تأسف برای جهان اسلام است که در برابر چنین فجایعی واکنش متناسبی نشان نمیدهد. چارهای جز وحدت برای مقابله با این تهدید وجود ندارد و این تهدید قطعاً به فلسطین محدود نخواهد ماند. همانطور که شاهد بودیم، آثار آن در لبنان، سوریه و حتی در حملات علیه ایران نیز نمایان شده است.
عراقچی گفت: کشورهای منطقه اکنون به این جمعبندی رسیدهاند که تهدید رژیم صهیونیستی محدود به یک نقطه نیست بلکه کل منطقه و جهان اسلام را هدف قرار داده است. صهیونیستها در پی تفرقه، ضعف و تجزیه امت اسلامی هستند و کار به جایی رسیده که بار دیگر ایده اسرائیل بزرگ را آشکارا مطرح میکنند.
وی افزود: یکی از نتایج مثبت مقاومت قهرمانانه مردم فلسطین و تحمیل جنگهای مختلف به سوریه و ایران این بوده که حقیقت تهدید اصلی منطقه برای همگان روشن شده است. سالها تلاش شد ایران به عنوان تهدید جلوه داده شود، اما امروز واقعیت آشکار شده و کشورهای منطقه متوجه شدهاند که ایران درست میگفت؛ دشمن اصلی صهیونیسم است. اکنون همکاری کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی ایران در حال رشد و ارتقاست و ایران بهعنوان دوست و حامی واقعی مسلمانان و ملتهای منطقه شناخته میشود.
دشمنان ما روی تفرقه حساب باز کرده بودند
وزیر امور خارجه تاکید کرد: رژیم صهیونیستی امروز تهدید اصلی منطقه است و میزان جنایاتی که در غزه و لبنان صورت داده بر همگان آشکار است. در سوریه نیز هر روز شاهد تهاجمات تازه هستیم و میزان اراضی اشغالی این رژیم در دوره اخیر حتی از مساحت غزه بیشتر شده است. آنچه در لبنان میگذرد تصمیم مردم لبنان است و آنچه در سوریه رخ میدهد به مردم سوریه مربوط است. ما دخالتی در امور داخلی کشورها نداریم، اما طبیعی است نگرانیهای خود را بیان و دیدگاههایمان را در عرصههای بینالمللی مطرح کنیم.
وی متذکر شد: شرط مقابله با دشمنان بزرگ این است که وحدت فقط در گفتار باقی نماند؛ بلکه با اقدامات واقعی همراه شود. صدور قطعنامهها لازم است اما کافی نیست. مردم غزه امروز به غذا، آب و دارو نیاز دارند و کشورهای اسلامی باید با اقدامات عملی کنار آنان قرار بگیرند. همچنین کشورهایی که هنوز روابط دیپلماتیک یا تجاری خود را با رژیم صهیونیستی حفظ کردهاند باید این روابط را قطع کنند، زیرا این هم شرط عقل و انسانیت و هم وظیفه دینی است.
عراقچی گفت: این رژیم تصور میکرد با یک حمله غافلگیرانه میتواند جمهوری اسلامی ایران را وادار به عقبنشینی کند، اما دچار یک محاسبه اشتباه بزرگ شد. آمریکا و حامیان رژیم صهیونیستی دریافتند هیچ راهحل نظامی برای مسئله ایران وجود ندارد. تنها مسیر ممکن، دیپلماسی عادلانه بر پایه احترام متقابل و تأمین منافع مشترک است. جمهوری اسلامی ایران هرگز میز مذاکره را ترک نکرده و همواره آماده گفتوگوهای شرافتمندانه و عادلانه بوده است. دشمنان ما روی تفرقه حساب باز کرده بودند، اما در جنگ ۱۲ روزه مشخص شد هیچ تفاوتی میان شیعه و سنی، عرب و فارس وجود ندارد و همه در قالب یک هویت واحد به نام ایران از کشور دفاع کردند.
