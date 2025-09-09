  1. سیاست
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

جزئیات دیدارهای عراقچی در جریان سفر به مصر

سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی به بیان جزئیاتی از دیدارهای وزیر امور خارجه در جریان سفر به مصر پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس در خصوص دیدارهای وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به مصر نوشت: «دکتر عراقچی وزیر امور خارجه برای یک دیدار رسمی از مصر وارد قاهره شد.

دکتر عراقچی قرار است با همتای مصری بدر عبدالعاطی و رئیس‌جمهور مصر عبدالفتاح السیسی دیدار و گفتگو کند.

وی همچنین با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص تعاملات ایران و آژانس در شرایط جدید ناشی از حملات غیرقانونی آمریکا / رژیم صهیونیستی، در چارچوب قانون مجلس مورخ ۴ تیر ۱۴۰۴ دیدار و گفتگو خواهد کرد.»

حسین کشتکار

