رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی: 

رمز حل مشکلات کشور کار جهادی است

فردوس- رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی گفت: امروز کشور برای عبور از مشکلات به کار جهادگونه نیاز دارد و نباید منتظر ابلاغ و حکم و پاداش ماند، بلکه همه مسئولان باید در میدان باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری صبح سه شنبه در اجلاسیه ملی جهاد مقدس که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان کشوری و استانی و گروه‌های جهادی در فردوس برگزار شد، با تبریک آغاز هفته وحدت اظهار داشت: امروز برای ما روز گشایش و همبستگی است و باید با الهام از سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و اهل بیت (ع) مسیر جهادی را در عمل دنبال کنیم.

وی با گرامیداشت یادآوری حادثه تلخ زلزله فردوس در ۱۳ شهریور ۱۳۴۷ افزود: در آن زمان مقام معظم رهبری با حرکت جهادی خود به یاری مردم آسیب‌دیده شتافتند و همین اقدام به الگویی ماندگار تبدیل شد که امروز در تقویم کشور به نام روز ملی حرکت‌های جهادی ثبت شده است.

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رهبری معظم انقلاب بارها فرموده‌اند تنها راه نجات کشور کار جهادی است، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم مشکلات کشور برطرف شود، باید با روحیه جهادی وارد میدان شویم و به مردم خدمت کنیم.

نصیری با قدردانی از سپاه پاسداران و بسیج سازندگی در نامگذاری این روز گفت: ابتکار عمل این مجموعه‌ها در تثبیت فرهنگ جهادی در کشور بسیار ارزشمند است و می‌تواند برای آینده کشور برنامه‌ریزی و راهبرد مشخصی ارائه دهد.

وی با اشاره به نامگذاری شهرستان فردوس به عنوان نماد حرکت‌های جهادی بیان کرد: امروز فردوس به نام مقام معظم رهبری و به برکت فرهنگ جهاد مزین شده و این موضوع مسئولیت سنگینی را بر دوش مسئولان شهرستان قرار می‌دهد تا با همت و همدلی، کارهای بر زمین مانده را با روحیه جهادی به سرانجام برسانند.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی افزود: باید پروژه‌های نیمه‌تمام و موضوعات اجرایی شهرستان با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی ساماندهی شود و فردوس به عنوان نماد حرکت جهادی در کشور بدرخشد.

وی در پایان از تمامی مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی که در برگزاری اجلاسیه و تدارک برنامه‌های مرتبط نقش‌آفرینی کردند، قدردانی کرد و گفت: این مسیر تنها با وحدت، همدلی و روحیه جهادی ادامه خواهد یافت.

