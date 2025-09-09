رمز حل مشکلات کشور کار جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری صبح سه شنبه در اجلاسیه ملی جهاد مقدس که با حضور خانوادههای معظم شهدا، مسئولان کشوری و استانی و گروههای جهادی در فردوس برگزار شد، با تبریک آغاز هفته وحدت اظهار داشت: امروز برای ما روز گشایش و همبستگی است و باید با الهام از سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و اهل بیت (ع) مسیر جهادی را در عمل دنبال کنیم.
وی با گرامیداشت یادآوری حادثه تلخ زلزله فردوس در ۱۳ شهریور ۱۳۴۷ افزود: در آن زمان مقام معظم رهبری با حرکت جهادی خود به یاری مردم آسیبدیده شتافتند و همین اقدام به الگویی ماندگار تبدیل شد که امروز در تقویم کشور به نام روز ملی حرکتهای جهادی ثبت شده است.
نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشقآباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رهبری معظم انقلاب بارها فرمودهاند تنها راه نجات کشور کار جهادی است، تصریح کرد: اگر میخواهیم مشکلات کشور برطرف شود، باید با روحیه جهادی وارد میدان شویم و به مردم خدمت کنیم.
نصیری با قدردانی از سپاه پاسداران و بسیج سازندگی در نامگذاری این روز گفت: ابتکار عمل این مجموعهها در تثبیت فرهنگ جهادی در کشور بسیار ارزشمند است و میتواند برای آینده کشور برنامهریزی و راهبرد مشخصی ارائه دهد.
وی با اشاره به نامگذاری شهرستان فردوس به عنوان نماد حرکتهای جهادی بیان کرد: امروز فردوس به نام مقام معظم رهبری و به برکت فرهنگ جهاد مزین شده و این موضوع مسئولیت سنگینی را بر دوش مسئولان شهرستان قرار میدهد تا با همت و همدلی، کارهای بر زمین مانده را با روحیه جهادی به سرانجام برسانند.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی افزود: باید پروژههای نیمهتمام و موضوعات اجرایی شهرستان با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی ساماندهی شود و فردوس به عنوان نماد حرکت جهادی در کشور بدرخشد.
وی در پایان از تمامی مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی که در برگزاری اجلاسیه و تدارک برنامههای مرتبط نقشآفرینی کردند، قدردانی کرد و گفت: این مسیر تنها با وحدت، همدلی و روحیه جهادی ادامه خواهد یافت.
