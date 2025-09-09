  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

فرهنگ جهادی الگوی ماندگار در کشور و جهان است

فرهنگ جهادی الگوی ماندگار در کشور و جهان است

فردوس- امام جمعه فردوس گفت: فرهنگ جهادی که ریشه در انقلاب اسلامی دارد امروز نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف به عنوان یک الگوی موفق شناخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شاکری در اجلاسیه ملی جهاد مقدس که با حضور خانواده‌های شهدا، مسئولان، گروه‌های جهادی و مدیران کشوری و استانی در فردوس برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: بهترین درودها را به ارواح مطهر شهدای هشت سال دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای مقاومت، شهدای خدمت، شهدای سلامت و به‌ویژه شهدای اخیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تقدیم می‌کنیم.

وی با اشاره به مقام والای بیش از ۲۰۰ شهید شهرستان فردوس افزود: یاد سه شهید اخیر این شهرستان از جمله شهید مدافع حرم صمدی، شهید نیروی انتظامی، شهید حادثه بالگرد و همچنین شهید سعید عزیزی که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید را گرامی می‌داریم.

امام جمعه فردوس همچنین با ذکر نام علمای فقید و برجستگان علمی شهرستان، تصریح کرد: این بزرگان با خدمات علمی و معنوی خود سرمایه‌های ارزشمند برای منطقه بودند.

حجت‌الاسلام شاکری حضور گروه‌های جهادی در فردوس را ارزشمند دانست و گفت: در روزها شهرستان فردوس میزبان گروه‌های متعدد جهادی از نقاط مختلف کشور بوده است؛ جهادگرانی که در حوزه‌های مختلف از روحانیت گرفته تا تخصص‌های علمی و عمرانی به یاری مردم شتافتند.

وی افزود: مقام معظم رهبری پس از زلزله سال ۴۷ فردوس، فعالیت‌های جهادی را الگویی ماندگار معرفی کردند و امروز این فرهنگ جهادی به‌عنوان یک حرکت فراگیر در کشور و حتی فراتر از مرزها شناخته می‌شود.

امام جمعه فردوس در ادامه ضمن خوشامدگویی به ائمه جمعه، فرمانداران، سرداران سپاه، مسئولان قضایی، خانواده‌های شهدا و سایر مهمانان اجلاسیه گفت: این نشست فرصتی برای بازخوانی نقش جهادگران در خدمت‌رسانی و تبیین راهبردهای فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی است.

وی در پایان از تلاش خبرنگاران و فعالان فضای مجازی در انعکاس برنامه‌های اجلاسیه قدردانی کرد.

کد خبر 6584439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها