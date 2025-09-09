فرهنگ جهادی الگوی ماندگار در کشور و جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شاکری در اجلاسیه ملی جهاد مقدس که با حضور خانواده‌های شهدا، مسئولان، گروه‌های جهادی و مدیران کشوری و استانی در فردوس برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: بهترین درودها را به ارواح مطهر شهدای هشت سال دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای مقاومت، شهدای خدمت، شهدای سلامت و به‌ویژه شهدای اخیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تقدیم می‌کنیم.

وی با اشاره به مقام والای بیش از ۲۰۰ شهید شهرستان فردوس افزود: یاد سه شهید اخیر این شهرستان از جمله شهید مدافع حرم صمدی، شهید نیروی انتظامی، شهید حادثه بالگرد و همچنین شهید سعید عزیزی که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید را گرامی می‌داریم.

امام جمعه فردوس همچنین با ذکر نام علمای فقید و برجستگان علمی شهرستان، تصریح کرد: این بزرگان با خدمات علمی و معنوی خود سرمایه‌های ارزشمند برای منطقه بودند.

حجت‌الاسلام شاکری حضور گروه‌های جهادی در فردوس را ارزشمند دانست و گفت: در روزها شهرستان فردوس میزبان گروه‌های متعدد جهادی از نقاط مختلف کشور بوده است؛ جهادگرانی که در حوزه‌های مختلف از روحانیت گرفته تا تخصص‌های علمی و عمرانی به یاری مردم شتافتند.

وی افزود: مقام معظم رهبری پس از زلزله سال ۴۷ فردوس، فعالیت‌های جهادی را الگویی ماندگار معرفی کردند و امروز این فرهنگ جهادی به‌عنوان یک حرکت فراگیر در کشور و حتی فراتر از مرزها شناخته می‌شود.

امام جمعه فردوس در ادامه ضمن خوشامدگویی به ائمه جمعه، فرمانداران، سرداران سپاه، مسئولان قضایی، خانواده‌های شهدا و سایر مهمانان اجلاسیه گفت: این نشست فرصتی برای بازخوانی نقش جهادگران در خدمت‌رسانی و تبیین راهبردهای فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی است.

وی در پایان از تلاش خبرنگاران و فعالان فضای مجازی در انعکاس برنامه‌های اجلاسیه قدردانی کرد.