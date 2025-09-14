به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار رضا هزاری در شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: در هفته دفاع مقدس امسال ۴۵ عنوان برنامه شاخص محوری با دو هزار و ۴۰۰ ریز برنامه به تعداد شهدای استان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری از ۳۴۱ پروژه اشتغال‌زایی توسط سازمان بسیج سازندگی استان در این هفته انجام می‌شود، افزود: در راستای اجرای طرح نهضت خدمات مؤمنانه هم بسته‌های معیشتی به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در هفته دفاع مقدس و در نقاط مختلف استان توزیع می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی، از بازسازی یکی از عملیات‌های دفاع مقدس در شهرستان طبس و اجرای برنامه‌های نمایشی در مرکز استان در میدان اجتماعات بیرجند خبر داد.

وی بیان کرد: نمایشگاه دفاع مقدس از ۳۱ شهریورماه تا پنجم مهرماه در قالب ۲۰ غرفه در مرکز استان پذیرای بازدید کنندگان بوده و هر شب یک گروه هنری از مجموعه بسیج هنرمندان در آن برنامه اجرای می‌کنند.