۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

بهره‌برداری از ۳۴۱ پروژه اشتغال‌زایی خراسان جنوبی در هفته دفاع مقدس

بیرجند- معاون هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی از افتتاح ۳۴۱ پروژه اشتغالزایی به مناسبت هفته دفاع مقدس در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار رضا هزاری در شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: در هفته دفاع مقدس امسال ۴۵ عنوان برنامه شاخص محوری با دو هزار و ۴۰۰ ریز برنامه به تعداد شهدای استان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری از ۳۴۱ پروژه اشتغال‌زایی توسط سازمان بسیج سازندگی استان در این هفته انجام می‌شود، افزود: در راستای اجرای طرح نهضت خدمات مؤمنانه هم بسته‌های معیشتی به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در هفته دفاع مقدس و در نقاط مختلف استان توزیع می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی، از بازسازی یکی از عملیات‌های دفاع مقدس در شهرستان طبس و اجرای برنامه‌های نمایشی در مرکز استان در میدان اجتماعات بیرجند خبر داد.

وی بیان کرد: نمایشگاه دفاع مقدس از ۳۱ شهریورماه تا پنجم مهرماه در قالب ۲۰ غرفه در مرکز استان پذیرای بازدید کنندگان بوده و هر شب یک گروه هنری از مجموعه بسیج هنرمندان در آن برنامه اجرای می‌کنند.

