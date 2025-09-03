توسعه میادین مشترک از نان شب واجب تر است

هاشم اورعی کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جهان از سال ۲۰۲۸ جهان با کاهش تقاضای نفت مواجه خواهد شد، گفت: این به معنای صفر شدن استفاده از نفت نیست بلکه به معنای آن است که نفت روند افزایشی نخواهند داشت و چنین وضعیتی برای گاز از سال ۲۰۳۵ آغاز می‌شود.

کشورهای دیگر درآمد حاصل از نفت را سرمایه گذاری می‌کنند

وی ادامه داد: کشورهایی نظیر عربستان سعودی، امارات و … سیاست‌های مشخصی دارند و تمام تلاش خود را از برداشت حداکثری منابع فسیلی می‌کنند که قبل از آنکه تقاضای جهانی نفت و گاز روند کاهشی پیدا کند از تمامی منابع خود استفاده کرده باشند و با درآمد حاصل از آن سرمایه گذاری کنند و از این طریق وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهند.

اورعی با اشاره به اینکه ایران نیز باید چنین رویه را پیش می‌گرفت اما نتوانست، خاطر نشان کرد: کشور ما مشکل ذخایر ندارد و دارنده دومین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی جهان هستیم و بر اساس برآوردهای موجود ذخایر نفتی ما به ۱۶۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت و ۳۴ تریلیون متر مکعب گاز داریم.

این کارشناس انرژی ادامه داد: با وجود این ذخایر عظیم نتوانستیم از این نعمت خدادادی استفاده کنیم زیرا نه امکان سرمایه گذاری داشتیم و نه از فناوری‌های لازم بهره مند نیستیم و با توجه به بزرگ بودن این پروژه‌ها از مدیریت کارآمد وجود ندارد، این مجموع دلایل منجر شد راهی که سایر کشورها در پیش گرفتند را نتوانیم در پیش بگیریم و افزایش قابل توجهی در استخراج داشته باشیم.

توسعه تمامی میادین نفت و گاز امری الزام آور

وی با اشاره به اینکه توسعه تمامی میادین نفت و گاز امری الزام آور است، خاطر نشان کرد: برای افزایش ظرفیت صادراتی توسعه میادین نفت و گاز لازم است، اما مهمتر از آن است انکه ابتدا توسعه میادین مشترک را پیش بگیریم زیرا میادینی که در حوزه جغرافیایی کشور ما قرار دارند اگر استخراج صورت نگیرد برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند.

وی در این زمینه ادامه داد: اما این مساله برای میادین مشترک صدق نمی‌کند زیرا اگر ما استخراج نکنیم با توجه به مشترک بودن میدان منتظر ما برای استخارج نمی‌ماند و برداشت را آغاز می‌کند. اتفاقی که در میادین مشترک گازی ایران و قطردر حال اتفاق است به عنوان مثال آرش با کویت وعربستان سعودی به عبارتی در این شرایط چیزی هم برای نسل‌های آینده باقی نمی‌ماند.

چین اقدامی نمی‌کند که خللی در مبادلات تجاری خود ایجاد کند

این کارشناس انرژی در رابطه با معاهده ۲۵ ساله ایران و چین خاطر نشان کرد: معاهده ۲۵ ساله ایران و چین نمی‌تواند مثمر ثمر باشد زیرا چین مبادلات تجاری با غرب و آمریکا در اولویت قرار دارد ضمن آنکه باید در نظر داشت چین ۶۰۰ میلیارد دلار مبادله تجاری با آمریکا دارد به همین دلیل چین اقدامی نمی‌کند که خللی در مبادلات تجاری خود ایجاد کند.

وی ادامه داد: روسیه رقیب ایران در صحنه انرژی بین المللی وبا توجه به اینکه روسیه و ایران هیچکدام نمی‌توانند نفت خود را به کشورهای غربی بفروشند بازار مشترک هندوستان و چین را دارند برای همین روسیه به ایران برای افزایش تولید نفت بیشتر کمک نمی‌کند زیرا در این شرایط ایران قدرت بیشتری گرفته و بازار را به دست خود می‌گیرد.

برداشت از میادین مشترک را آغاز نشود ۱۰ سال دیگر چیزی برای استفاده نمانده

اورعی اضافه کرد: ابتدا باید مصرف انرژی در کشور را ساماندهی کرد چون اصلاً متناسب با عملکرد اقتصادی کشور نیست و دیگر آنکه همزمان با ساماندهی مصرف انرژی جذب سرمایه گذاری خارجی و فناوری صورت بگیرد و برنامه‌ای تدوین و اجرا کنیم که مانند سایر کشورهای همسایه نفت و گاز را با سرعت زیاد استخراج و آن را صادر کنیم و درآمد حاصل از آن را به گونه‌ای سرمایه گذاری کنیم که در آینده‌ای که نفت و گاز نمی‌تواند تنها نقطه اتکا نفت باشد و برای ما درامدزایی داشته باشد.

این کارشناس انرژی در خاتمه با اشاره به اهمیت توسعه میادین مشترک تاکید کرد: اگر بگوییم توسعه میادین نفت و گاز واجب است توسعه میادین مشترک واجب تر است چونکه اگر ما از میادین مشترک برداشت نکنیم کشوری که با ما میدان مشترک دارد در برداشت از ما پیشی می‌گیرد به همین دلیل می‌توان گفت توسعه میادین مشترک نفت و گاز از نان شب واجب تر است و هر طور شده است باید شرکت‌هایی را در جهان پیدا و راضی کنیم که فناوری و سرمایه بیاورند و استخراجمان از میادین مشترک را افزایش دهیم زیرا این میادین ماندگار نیستند و اگر استفاده نکنیم ۱۰ سال دیگر چیزی برای استفاده باقی نمانده است.