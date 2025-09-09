  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

کمبود نیروی انسانی متخصص در مازندران؛ عملکرد ادارات مطلوب است

ساری- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به بازنشستگی گسترده نیروهای متخصص گفت: طی دو تا سه سال آینده بخش قابل توجهی از نیروها بازنشسته می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور ملکشاه پیش از ظهر سه شنبه در جشنواره شهید رجایی استان مازندران با بیان اینکه آزمون استخدامی برگزار شد و ۴ هزار و ۵۶۵ نفر در دستگاه‌های اجرایی استان جذب شدند، اما این رقم کمتر از ۵۰ درصد جایگزینی نیروی خروجی است، از این رو به تدابیر ویژه و حمایت سازمان برای به‌کارگیری نیروهای جدید نیاز است.

وی با اشاره به فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها گفت: شاخص‌های عمومی و اختصاصی بر اساس آئین‌نامه اجرایی قانون خدمات کشوری و بخشنامه جشنواره شهید رجایی ابلاغ شد، جلسات آموزشی برای رابطین ارزیابی برگزار شد و گزارش خودارزیابی دستگاه‌ها تا پایان فروردین ماه ثبت شد، سازمان برنامه نیز از ابتدای اردیبهشت تا ۲۷ اردیبهشت ارزیابی‌ها را بررسی و جمع‌بندی نهایی برای سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران افزود: این ارزیابی‌ها با رصد مدیرکل دیوان محاسبات استان و سازمان اداری و استخدامی کشور تقریباً بدون تغییر تأیید شد، هدف اصلی کاهش شکاف امتیاز بین عملکرد دستگاه‌ها و کارکنان و ارتقای کیفیت خدمات است، به‌گونه‌ای که امتیاز کارکنان و دستگاه‌ها هم‌نوا و هماهنگ شود.

وی ادامه داد: جشنواره شهید رجایی برای تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت برگزار شد، شش گروه در این جشنواره شامل زیربنایی و توسعه، تولید و خدمات، فرهنگی و آموزشی، سلامت و رفاه اجتماعی، اقتصادی و مالی و امنیتی و قضائی بودند و برترین‌های هر گروه انتخاب شدند، همچنین از شهدای شاخص و نیروهای فداکار جمعیت هلال‌احمر و ناجیان عرصه خدمت تجلیل شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران گفت: نتایج ارزیابی نشان می‌دهد در شاخص‌های اختصاصی دستگاه‌های استان عملکرد مطلوبی داشته‌اند و بالاتر از میانگین کشوری قرار دارند، اما در شاخص‌های عمومی نیاز به تلاش بیشتر وجود دارد و دستگاه‌ها باید اهتمام ویژه‌ای برای ارتقای عملکرد عمومی داشته باشند.

کریمپور ملکشاه گفت: در شاخص‌های عمومی، دستگاه‌های اجرایی استان امتیازات متفاوتی کسب کردند و بخشی از ارزیابی عملکرد مرتبط با کاهش تولید پسماند نیز در سطح مردم پایین‌تر مدنظر قرار گرفت تا به تفکیک زباله از مبدا توجه ویژه شود.

وی گفت: نتایج ارزیابی سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می‌دهد امتیاز کل دستگاه‌های استان مازندران ۱۳۱۴ بوده که نسبت به میانگین کشوری قابل توجه است، در شاخص‌های اختصاصی عملکرد استان بسیار خوب و با امتیاز ۸۸۷ در مقابل میانگین کشوری ۶۸۵ قرار گرفته است، این موضوع جای تقدیر دارد اما در شاخص‌های عمومی هنوز نیازمند تلاش بیشتر هستیم.

کریمپور ملکشاه افزود: برگزاری جشنواره بدون همکاری و همراهی دستگاه‌های مختلف میسر نبود، استانداری مازندران، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی، هلال‌احمر، شهرداری ساری، اداره برق، اورژانس و سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ای نقش ویژه‌ای داشتند، این جشنواره حاصل تلاش جمعی این بزرگواران است و هدف آن ارزیابی عملکرد، تجلیل از خدمتگزاران و ارتقای کیفیت خدمات به مردم استان بوده است.

