به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی پیش از ظهر سه‌شنبه در جشنواره شهید رجایی مازندران با اشاره به فعالیت‌های مدیران حوزه برق استان گفت: با تلاش همکاران، ۴۰ همت پروژه برق در سال جاری وارد استان می‌شود تا خدمات‌رسانی به مردم بهبود یابد و ناترازی برق در استان کاهش پیدا کند، این اقدامات بخشی از تلاش گسترده مدیران جهادی استان برای ارتقای کیفیت خدمات و رضایت نسبی مردم است.

وی افزود: مدیران و کارکنان حوزه برق با همت و برنامه‌ریزی دقیق در کنار نخبگان، بانوان و نیروهای جوان توانستند پروژه‌های نیمه‌تمام بیش از ۲۰ ساله را به پیش ببرند، همچنین استفاده از پیشکسوتان با تجربه سبب شد این پروژه‌ها با سرعت و دقت به بهره‌برداری برسند، استاندار مازندران تاکید کرد هیچ پروژه‌ای بدون حضور مردم افتتاح نمی‌شود و هدف اصلی پاسخگویی و شفافیت خدمات است.

وی ادامه داد: مدیرانی که کمتر از یک سال در مسئولیت بوده و تحت ارزیابی کامل قرار نگرفته‌اند نیز در این جشنواره لحاظ نشده‌اند تا سوءتفاهمی ایجاد نشود، جشنواره شهید رجایی صرفاً ارزیابی عملکرد مدیران نیست بلکه فرصتی برای تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت، ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و ارتباط مستقیم با مردم است، رضایت نسبی مردم و عملکرد مدیران در کنار هم اصل اساسی محسوب می‌شود.

استاندار مازندران افزود: حتی مدیرانی که نامشان در فهرست برترین‌ها نیامده، تلاش‌هایشان قابل تقدیر است، ارزیابی عملکرد شامل شاخص‌های عمومی و اختصاصی بوده و نتایج نشان می‌دهد شاخص‌های اختصاصی عملکرد استان بالاتر از میانگین کشوری است، اما شاخص‌های عمومی نیازمند تلاش بیشتر است، سرمایه اصلی استان و کشور مردم هستند و مدیران موظف به ارائه خدمات با کیفیت، پاسخگویی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود هستند.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره شهید رجایی فرصتی برای ارزیابی عملکرد مدیران و کاهش شکاف بین رضایتمندی مردم و عملکرد دستگاه‌هاست.