انتخاب ۲۰ دستگاه برتر و معرفی ۱۶ مدیر شایسته در جشنواره شهید رجایی۱۴۰۴

محمد جوربنیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۴ با مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

جوربنیان در ادامه اظهار داشت: جشنواره شهید رجایی امسال با حضور ۷۳ دستگاه اجرایی در سطح استان برگزار شد که برای نخستین بار حدود ۱۰ بانک دولتی نیز به طور رسمی در این جشنواره شرکت کردند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی در قالب شش گروه و هشت محور شامل شاخص‌های عمومی، شاخص‌های نظام اداره و حکمرانی، شاخص‌های مأموریت‌محور و شاخص‌های تکلیف‌محور با یکدیگر به رقابت پرداختند که در مجموع ۲۰ دستگاه برگزیده شدند.

جوربنیان ادامه داد: بر اساس شاخص‌ها و گروه‌بندی‌های انجام شده، از هر گروه یک دستگاه انتخاب شد و در برخی محورها نیز دستگاه‌ها با پیشرفت چشمگیر، مورد تقدیر قرار گرفتند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران همچنین گفت: در بخش مدیران شایسته نیز با تأکید استاندار محترم، ۱۶ مدیر در استان به عنوان مدیران شایسته تقدیر معرفی شدند.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری تمامی دستگاه‌ها در اجرای این جشنواره، بر استمرار این رویکرد برای ارتقای کارآمدی نظام اداری استان تهران تأکید کرد.