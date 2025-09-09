  1. استانها
وضعیت مطلوب تأمین و توزیع ۱۰ کالای اساسی در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه تأمین، توزیع و رصد ۱۰ قلم کالای اساسی در حیطه وظایف بخش کشاورزی است، گفت: در حال حاضر وضعیت بازار این اقلام مطلوب است.

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وظایف جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار اظهار داشت: بر اساس قانون، تنظیم بازار استان در بخش کشاورزی شامل ۱۰ قلم کالای اساسی است که تمام مراحل تأمین، توزیع و رصد این اقلام بر عهده سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی افزود: خوشبختانه در شرایط فعلی، وضعیت تأمین و توزیع این کالاها در استان مطلوب است و هیچ‌گونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد و مردم می‌توانند با آرامش خاطر مایحتاج اساسی خود را تهیه کنند.

کریمی ادامه داد: البته در هفته‌های گذشته برخی مباحث مربوط به قیمت‌گذاری کالاها مطرح بود که در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت و وظایف دستگاه‌های متولی برای پیگیری و رفع مشکلات موجود به‌طور دقیق تفکیک شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را در این زمینه پیگیری خواهند کرد، تصریح کرد: هدف اصلی همه اقدامات این است که مردم استان در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز خود با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نشوند و دسترسی عادلانه و آسان به اقلام ضروری داشته باشند.

کریمی در پایان یادآور شد: سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری سایر دستگاه‌ها، روند بازار و وضعیت کالاهای اساسی را به‌طور مستمر رصد می‌کند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم به‌سرعت انجام شود.

