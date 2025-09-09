فاز دوم لایروبی رودخانه «خرم رود» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد محمدی در سخنانی، اظهار داشت: در ادامه برنامه‌های عمرانی و زیست‌محیطی شهر خرم‌آباد، فاز دوم عملیات لایروبی رودخانه «خرم رود» با تمرکز بر حذف گیاهان خودرو و ساماندهی بستر رودخانه آغاز شد.

وی گفت: این پروژه که باهدف آماده‌سازی مسیر ایمن برای عبور سیلاب‌های احتمالی و حفظ زیبایی شهری اجرا می‌شود، از محدوده پل شهدای حاج عمران تا پل حاجی ادامه خواهد داشت.

مدیر امور آب خرم‌آباد، بیان داشت: باتوجه‌به رشد بی‌رویه این گیاهان در بستر رودخانه به دلیل افزایش دما و شرایط محیطی مساعد، عملیات پاک‌سازی با استفاده از ماشین‌آلات ویژه و سم‌پاشی انجام می‌شود.

محمدی، گفت: لایروبی و بازسازی بستر رودخانه به‌منظور جلوگیری از انسداد مسیر آب و کاهش خطرات ناشی از طغیان‌های فصلی صورت می‌گیرد این فاز به طول سه کیلومتر در امتداد رودخانه اجرا می‌شود که پس از اتمام، ظرفیت انتقال سیلاب را افزایش خواهد داد.

وی با اشاره به نقش‌محوری رودخانه «خرم رود» در عبور جریان‌های سیلابی و زیبایی شهری، تصریح کرد: این رودخانه نه‌تنها یک شریان حیاتی برای مدیریت آب‌های سطحی است، بلکه بخشی از هویت زیست‌محیطی و گردشگری خرم‌آباد محسوب می‌شود. انتظار می‌رود تمام دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله شهرداری، با تخصیص بودجه و اجرای طرح‌های عمرانی، به ساماندهی و بهسازی این نعمت خدادادی کمک کنند.

مدیر امور آب خرم‌آباد، تصریح کرد: این پروژه گامی کلیدی در راستای توسعه پایدار شهری، کاهش خطرات سیل و حفظ محیط‌زیست است و می‌تواند به‌عنوان الگویی برای مدیریت یکپارچه منابع آب در استان لرستان موردتوجه قرار گیرد.