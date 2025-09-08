«کشکان» خشک شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر زیودار در سخنانی، اظهار داشت: استان لرستان در حوضه آبریز درجه‌دو رودخانه‌های کرخه و کارون بزرگ واقع شده است. مطابق آمار شرکت آب منطقه‌ای لرستان، در حوضه آبریز کرخه، متوسط بارش در بازه زمانی مهر تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۳۷۲ میلی‌متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته با ۶۵۴ میلی‌متر حدود ۴۳ درصد و نسبت به بلندمدت با ۵۵۲ میلی‌متر حدود ۳۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. در حوضه آبریز کارون بزرگ نیز متوسط بارش ۵۱۸ میلی‌متر گزارش شده که در مقایسه با سال آبی گذشته و میانگین بلندمدت هر دو حدود ۲۱ درصد کاهش دارد.

وی گفت: کمترین حجم بارندگی‌ها به ترتیب در محدوده‌های مطالعاتی کوهدشت، رومشگان و پلدختر رخ‌داده و بیشترین بارش در محدوده «انوج» ثبت شده است.

مدیر مطالعات شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: کاهش بارش و تغییر شکل توزیع آن در سال آبی جاری تأثیر مستقیم بر منابع آب زیرزمینی و آبدهی رودخانه‌ها داشته است، متوسط دبی اندازه‌گیری شده رودخانه‌های استان در مردادماه سال آبی جاری حدود ۰.۴ مترمکعب بر ثانیه بوده که نسبت به مرداد سال گذشته با حدود ۱.۳ مترمکعب بر ثانیه حدود ۶۶ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت مرداد با حدود ۲ مترمکعب بر ثانیه حدود ۸۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

زیودار، درباره جزئیات حوضه‌ها، توضیح داد: در حوضه کرخه که از تلاقی «سیمره» و «کشکان» در جنوب پلدختر تشکیل می‌شود متوسط دبی سرشاخه‌ها در مرداد سال آبی جاری حدود ۰.۲ مترمکعب بر ثانیه بوده که نسبت به مرداد سال قبل با حدود ۱.۶ مترمکعب بر ثانیه، حدود ۸۹ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت با حدود ۳ مترمکعب بر ثانیه، حدود ۹۴ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: دبی رودخانه «کشکان» در محل پلدختر در مرداد امسال کاملاً خشک گزارش شده که نسبت به سال گذشته با حدود ۶.۵ مترمکعب بر ثانیه و نسبت به بلندمدت با حدود ۱۳ مترمکعب بر ثانیه، ۱۰۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

مدیر مطالعات شرکت آب منطقه‌ای لرستان، گفت: در حوضه کارون بزرگ که از تلاقی بختیاری و سزار شکل می‌گیرد، متوسط دبی سرشاخه‌ها در مرداد حدود ۰.۷ مترمکعب بر ثانیه بوده که نسبت به مرداد پارسال با حدود ۰.۹ مترمکعب بر ثانیه، حدود ۲۹ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت با حدود ۲ مترمکعب بر ثانیه، حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است. رودخانه «تیره» در دورود با دبی حدود ۰.۷ مترمکعب بر ثانیه نسبت به سال گذشته تقریباً ثابت مانده؛ اما نسبت به بلندمدت حدود ۶۹ درصد کاهش داشته و رودخانه «ماربره» در دورود با دبی حدود ۱ مترمکعب بر ثانیه نسبت به بلندمدت حدود ۶۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

زیودار، تأکید کرد: کاهش شدید دبی رودخانه‌ها و خشک‌شدن بخشی از آنها می‌تواند تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت را تهدید کند و خطر خشکسالی گسترده را افزایش دهد؛ بنابراین مدیریت مصرف آب، کنترل برداشت از سفره‌های زیرزمینی، و اصلاح الگوی کشت ضروری است.