  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

مدیر نمایندگی ستاد دیه کهگیلویه و بویراحمد:

آزادی ۶ زندانی جرائم غیر عمد در پویش به عشق پیامبر (ص)

آزادی ۶ زندانی جرائم غیر عمد در پویش به عشق پیامبر (ص)

یاسوج-مدیر دفتر ستاد دیه کهگیلویه و بویراحمد از آزادی ۶ زندانی جرائم غیر عمد در پویش به عشق پیامبر(ص) خبر داد.

علی عباس فلاحتی مطلق در گفت و گو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن میلاد پیامبر (ص) گفت: در پویش به عشق پیامبر (ص) به مناسبت هفته وحدت شش نفر از زندانیان کهگیلویه و بویراحمد بدهکار مالی آزاد شدند.

وی افزود: مبلغ بدهکاری این افراد ۶۰ میلیارد تومان بود که ۲۹ میلیارد تومان مربوط به گذشت شکات است.

مدیر دفتر نمایندگی ستاد دیه کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ۳ نفر از این افراد بدهکاران مالی و مابقی محکومان در زمینه مهریه و نفقه هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۸۴ زندانی جرایم غیر عمد در این استان وجود دارد، تاکید کرد: مبلغ بدهی این افراد ۷۰۰ میلیارد تومان است که در انتظار خیران برای آزادی هستند.

فلاحتی مطلق ادامه داد: شماره شبا IR430170000000217092163005 بانک ملی بنام ستاد دیه استان کهگیلویه و بویراحمد و شماره شبا بانک ملی بنام ستاد دیه استان، شماره حساب ۰۲۱۷۰۹۲۱۶۳۰۰۵ نزد بانک ملی و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۶۳۳۳ به نام ستاد دیه نزد بانک ملی آماده دریافت کمک خیران است.

وی تصریح کرد: شماره شبا ستاد دیه نزد بانک تجارت

IR320180000000003002347880، شماره حساب

۰۳۰۰۲۳۴۷۸۸۰ و شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۱۲۲۴۳۸ و شماره شبا ستاد دیه نزد بانک مهر ایران IR 460600600771000777666001 نیز آماده دریافت کمک خیران برای آزادی زندانیان است.

کد خبر 6584721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها