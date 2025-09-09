آزادی ۶ زندانی جرائم غیر عمد در پویش به عشق پیامبر (ص)

علی عباس فلاحتی مطلق در گفت و گو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن میلاد پیامبر (ص) گفت: در پویش به عشق پیامبر (ص) به مناسبت هفته وحدت شش نفر از زندانیان کهگیلویه و بویراحمد بدهکار مالی آزاد شدند.

وی افزود: مبلغ بدهکاری این افراد ۶۰ میلیارد تومان بود که ۲۹ میلیارد تومان مربوط به گذشت شکات است.

مدیر دفتر نمایندگی ستاد دیه کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ۳ نفر از این افراد بدهکاران مالی و مابقی محکومان در زمینه مهریه و نفقه هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۸۴ زندانی جرایم غیر عمد در این استان وجود دارد، تاکید کرد: مبلغ بدهی این افراد ۷۰۰ میلیارد تومان است که در انتظار خیران برای آزادی هستند.

فلاحتی مطلق ادامه داد: شماره شبا IR430170000000217092163005 بانک ملی بنام ستاد دیه استان کهگیلویه و بویراحمد و شماره شبا بانک ملی بنام ستاد دیه استان، شماره حساب ۰۲۱۷۰۹۲۱۶۳۰۰۵ نزد بانک ملی و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۶۳۳۳ به نام ستاد دیه نزد بانک ملی آماده دریافت کمک خیران است.

وی تصریح کرد: شماره شبا ستاد دیه نزد بانک تجارت

IR320180000000003002347880، شماره حساب

۰۳۰۰۲۳۴۷۸۸۰ و شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۱۲۲۴۳۸ و شماره شبا ستاد دیه نزد بانک مهر ایران IR 460600600771000777666001 نیز آماده دریافت کمک خیران برای آزادی زندانیان است.