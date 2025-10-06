  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

 آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیر عمد از زندان‌های کهگیلویه وبویراحمد

 آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیر عمد از زندان‌های کهگیلویه وبویراحمد

مدیر نمایندگی ستاد دیه کهگیلویه و بویراحمد گفت:۱۰ زندانی جرائم غیر عمد از زندان های کهگیلویه وبویراحمد آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباس فلاحتی مطلق از آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیر عمد از زندان های کهگیلویه وبویراحمد خبر داد و اظهار کرد: مبلغ بدهکاری این افراد ۱۳۴ میلیارد تومان بود که ۱۳۲ میلیارد تومان مربوط به گذشت شکات است.

وی تصریح کرد: هزینه آزادی این ۱۰ نفر که ۹ مرد و یک زن بوده است ، از طریق تسهیلات بانکی ، آورده زندانی ، منابع ستاد دیه خیرین و نیکوکاران و گذشت شکات بوده است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه هم اکنون ۱۸۴ زندانی جرایم غیر عمد در این استان وجود دارد، تاکید کرد: مبلغ بدهی این افراد ۷۰۰ میلیارد تومان است که در انتظار خیران برای آزادی هستند.

فلاحتی مطلق ادامه داد: شماره شبا IR430170000000217092163005 بانک ملی بنام ستاد دیه استان کهگیلویه و بویراحمد و شماره شبا بانک ملی بنام ستاد دیه استان، شماره حساب ۰۲۱۷۰۹۲۱۶۳۰۰۵ نزد بانک ملی و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۶۳۳۳ به نام ستاد دیه نزد بانک ملی آماده دریافت کمک خیران است.

کد خبر 6613582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها