به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباس فلاحتی مطلق از آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیر عمد از زندان های کهگیلویه وبویراحمد خبر داد و اظهار کرد: مبلغ بدهکاری این افراد ۱۳۴ میلیارد تومان بود که ۱۳۲ میلیارد تومان مربوط به گذشت شکات است.

وی تصریح کرد: هزینه آزادی این ۱۰ نفر که ۹ مرد و یک زن بوده است ، از طریق تسهیلات بانکی ، آورده زندانی ، منابع ستاد دیه خیرین و نیکوکاران و گذشت شکات بوده است.

مدیر نمایندگی ستاد دیه کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه هم اکنون ۱۸۴ زندانی جرایم غیر عمد در این استان وجود دارد، تاکید کرد: مبلغ بدهی این افراد ۷۰۰ میلیارد تومان است که در انتظار خیران برای آزادی هستند.

فلاحتی مطلق ادامه داد: شماره شبا IR430170000000217092163005 بانک ملی بنام ستاد دیه استان کهگیلویه و بویراحمد و شماره شبا بانک ملی بنام ستاد دیه استان، شماره حساب ۰۲۱۷۰۹۲۱۶۳۰۰۵ نزد بانک ملی و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۶۳۳۳ به نام ستاد دیه نزد بانک ملی آماده دریافت کمک خیران است.