۸ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد کهگیلویه و بویراحمد آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباس فلاحتی مطلق صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: با تلاش ستاد دیه، مددکاران، کمک خیرین و نیکوکاران همزمان با ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) تعداد ۸ نفر از زندانیان محکومین مالی و جرایم غیرعمد آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشتند.

فلاحتی مطلق تصریح کرد: بدهی این زندانیان مبلغ ۴۳۰ میلیون تومان بود که مبلغ ۷۰ میلیون تومان آن با پیگیری کمیته صلح و سازش ستاد دیه به رضایت منجر شد.

وی افزود: ما بقی با پرداخت تسهیلات کم بهره و کمک‌های خیرین و نیکوکاران از زندان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد آزاد شدند.

مدیر عامل ستاد دیه استان با بیان اینکه هم اکنون ۲۱۴ زندانی جرایم غیر عمد در زندان‌های استان منتظر مساعدت و کمک‌های خیر خواهانه خیرین و نیکوکاران هستند تا از زندان آزاد شوند، اظهار داشت: تمام تلاش ما، شورای‌های حل اختلاف مستقر در زندان‌ها و مددکاران این است تا با دعوت از شکات رضایت آنان کسب کنیم.

وی ابراز داشت: انصاف اینجاست که طلبکار نیز باید به حق خود برسد، بنابراین از همه نیکوکاران و خیرین می‌خواهیم تا در این ایام به نیت نذر سید الشهدا جهت آزادسازی افراد بدهکار در زندان اهتمام بیشتری داشته باشند.