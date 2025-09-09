به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله محمدی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران بااشاره به کاهش اهدای خون در استان و افزایش تقاضا برای خون و فرآورده‌های خونی در مراکز درمانی گفت: هم‌استانی‌های واجد شرایط می‌توانند با همراه داشتن کارت ملی به نزدیک‌ترین مرکز اهدای خون در شهرستان خود مراجعه کرده و در تأمین نیاز بیماران مشارکت کنند.

وی ادامه داد: برای تأمین کامل نیاز استان، حضور مستمر مردم به ویژه جوانان و بانوان در پایگاه‌های خون ضروری است و افزود: روزانه حدود ۶۰۰ واحد خون در مازندران مورد نیاز است.

مدیرکل انتقال خون استان تصریح کرد: خون ماده‌ای حیاتی است که هیچ جایگزین مصنوعی ندارد و تنها از طریق انسان قابل تأمین است. افراد ۱۸ تا ۶۵ سال که از سلامت عمومی برخوردارند می‌توانند با اهدا یک واحد خون جان سه بیمار را نجات دهند.

محمدی فیروزجایی با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه اعلام کرد که تمامی پایگاه‌های استان از جمله بهشهر، ساری، قائم‌شهر، بابل، آمل، چالوس، رامسر و تنکابن فعال بوده و آماده پذیرش داوطلبان خواهند بود.