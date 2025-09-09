تفویض اختیارات به استانداران باید از سوی وزرا نیز پذیرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر سه‌شنبه در دیدار با علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن تبریک هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، به اقدامات دولت سیزدهم و دغدغه‌مندی استاندار مازندران اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور در سطح کشور اهل دغدغه و پیگیری است.

وی با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با هیئت دولت اظهار داشت: مقام معظم رهبری ضمن تقدیر از زحمات دولت، بر استمرار تلاش و پیگیری امور تأکید کردند و افزودند که حالت «نه جنگ نه صلح» نباید در مدیریت کشور وجود داشته باشد و کارها باید با جدیت، پیگیری و استمرار دنبال شود.

آیت‌الله محمدی لائینی ضمن انتقاد از پرداختن به اولویت‌های دوم و سوم به جای اولویت‌های اصلی گفت: گاهی اوقات اولویت‌هایی جلوی ما گذاشته می‌شود که بر اساس تصمیم‌های نادرست است و تمام انرژی ما صرف آن‌ها می‌شود، در حالی که اولویت اول چیز دیگری است و این تصمیم‌گیری‌ها که به درد امروز جامعه نمی‌خورد، باعث ایجاد دوقطبی و جنگ لفظی می‌شود و زحمات دولت را زیر سوال می‌برد.

وی در ادامه از تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران استقبال و تأکید کرد: تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور باید به معنای تفویض اختیار از سوی وزرا نیز باشد وگرنه بی‌فایده است. استانداران با استفاده از این اختیارات می‌توانند تصمیمات سریع و مؤثر برای مسائل استان اتخاذ کنند.

آیت‌الله محمدی لائینی به دو معضل اصلی استان، یعنی مسائل مربوط به منابع طبیعی و آب منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: استاندار مازندران در جریان این مسائل است و اکنون با تفویض اختیارات، انتظار می‌رود همه وزارتخانه‌ها، به ویژه وزارت نیرو، همکاری کنند.

وی در پایان از زحمات استاندار در پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام تشکر کرد و خواستار ادامه این روند شد تا مسائل استان با سرعت و کارآمدی بیشتری حل شود.