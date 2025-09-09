  1. استانها
تفویض اختیارات به استانداران باید از سوی وزرا نیز پذیرفته شود

ساری - نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: تفویض اختیار استانداران تنها زمانی مؤثر است که وزرا نیز آن را بپذیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر سه‌شنبه در دیدار با علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن تبریک هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، به اقدامات دولت سیزدهم و دغدغه‌مندی استاندار مازندران اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور در سطح کشور اهل دغدغه و پیگیری است.

وی با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با هیئت دولت اظهار داشت: مقام معظم رهبری ضمن تقدیر از زحمات دولت، بر استمرار تلاش و پیگیری امور تأکید کردند و افزودند که حالت «نه جنگ نه صلح» نباید در مدیریت کشور وجود داشته باشد و کارها باید با جدیت، پیگیری و استمرار دنبال شود.

آیت‌الله محمدی لائینی ضمن انتقاد از پرداختن به اولویت‌های دوم و سوم به جای اولویت‌های اصلی گفت: گاهی اوقات اولویت‌هایی جلوی ما گذاشته می‌شود که بر اساس تصمیم‌های نادرست است و تمام انرژی ما صرف آن‌ها می‌شود، در حالی که اولویت اول چیز دیگری است و این تصمیم‌گیری‌ها که به درد امروز جامعه نمی‌خورد، باعث ایجاد دوقطبی و جنگ لفظی می‌شود و زحمات دولت را زیر سوال می‌برد.

وی در ادامه از تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران استقبال و تأکید کرد: تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور باید به معنای تفویض اختیار از سوی وزرا نیز باشد وگرنه بی‌فایده است. استانداران با استفاده از این اختیارات می‌توانند تصمیمات سریع و مؤثر برای مسائل استان اتخاذ کنند.

آیت‌الله محمدی لائینی به دو معضل اصلی استان، یعنی مسائل مربوط به منابع طبیعی و آب منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: استاندار مازندران در جریان این مسائل است و اکنون با تفویض اختیارات، انتظار می‌رود همه وزارتخانه‌ها، به ویژه وزارت نیرو، همکاری کنند.

وی در پایان از زحمات استاندار در پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام تشکر کرد و خواستار ادامه این روند شد تا مسائل استان با سرعت و کارآمدی بیشتری حل شود.

