۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

پایش هوشمند ۳۵۹ مجرم حرفه‌ای با پابند الکترونیک در اصفهان

اصفهان_رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از اجرای طرح پایش هوشمند و کنترل ۳۵۹ مجرم حرفه‌ای و سابقه دار با پابند الکترونیک در اصفهان خبر داد.

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برابر دستوالعمل ابلاغی و در راستای انجام اقدامات کنترل هوشمند مجرمان و سارقان سابقه دار این طرح توسط پلیس آگاهی استان اصفهان اجرایی شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: این طرح در راستای اقدامات نوین پلیسی از مرداد ماه سال گذشته در استان اصفهان اجرایی شده است.

سرهنگ علی اکبری خاطر نشان کرد: از زمان اجرای این طرح تا کنون ۳۵۹ مجرم حرفه‌ای و سابقه دار با پابند الکترونیک در استان اصفهان تحت کنترل هستند.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح کاهش سرقت‌ها و دیگر جرایم است که از زمان اجرای آن تاکنون دستاوردهای خوبی نیز برای پلیس داشته است و بی شک با استفاده از روش‌های هوشمند در پیشگیری از جرایم و برخورد با مجرمان می‌توانیم موفقیت‌های بیشتری بدست بیاوریم.

