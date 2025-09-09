به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حاجی رضایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در توضیح این خبر اظهار کرد: مرکز اصلی جست‌وجو و نجات دریایی بوشهر با دریافت گزارشی مبنی بر نیاز فوری پزشکی یک خدمه شناور صیادی به دلیل آسیب‌دیدگی شدید، هماهنگی‌های لازم را برای اعزام شناور ناجی انجام داد.

وی افزود: بلافاصله هماهنگی‌های لازم صورت گرفت و شناور ناجی ۲ مستقر در بندر عامری به منطقه اعزام شد.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: این شناور پس از رسیدن به موقعیت مورد نظر، مصدوم را از شناور صیادی تحویل گرفت و به سمت بندر عامری حرکت کرد.

حاجی رضایی یادآور شد: شناور ناجی ۲ پس از پهلوگیر، فرد مصدوم را برای ادامه درمان به آمبولانس مستقر در اسکله عامری تحویل داد.

وی تاکید کرد: از صیادان انتظار است در شرایط گرمای زیاد مراقب سلامتی خود باشند چراکه مخاطراتی نظیر عملیات حجیم در مدت زمان کوتاه وفضای کم، سطوح لغزنده عرشه و استفاده ادوات متعدد صید همواره متوجه صیادان است.

حاجی رضایی یادآور شد: دریانوردان در صورت هرگونه اضطرار از طریق بی‌سیم بر روی کانال ۱۶ و یا تماس با شماره ۱۵۵۰ با مرکز هماهنگی جستجو و نجات تماس حاصل کنند.