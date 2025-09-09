  1. استانها
امدادرسانی به خدمه صیادی دچار آسیب‌دیدگی در آب‌های تنگستان

بوشهر- معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: امدادرسانی به خدمه یک شناور صیادی که در آب‌های تنگستان دچار آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه پا شده بود، با موفقیت پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حاجی رضایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در توضیح این خبر اظهار کرد: مرکز اصلی جست‌وجو و نجات دریایی بوشهر با دریافت گزارشی مبنی بر نیاز فوری پزشکی یک خدمه شناور صیادی به دلیل آسیب‌دیدگی شدید، هماهنگی‌های لازم را برای اعزام شناور ناجی انجام داد.

وی افزود: بلافاصله هماهنگی‌های لازم صورت گرفت و شناور ناجی ۲ مستقر در بندر عامری به منطقه اعزام شد.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: این شناور پس از رسیدن به موقعیت مورد نظر، مصدوم را از شناور صیادی تحویل گرفت و به سمت بندر عامری حرکت کرد.

حاجی رضایی یادآور شد: شناور ناجی ۲ پس از پهلوگیر، فرد مصدوم را برای ادامه درمان به آمبولانس مستقر در اسکله عامری تحویل داد.

وی تاکید کرد: از صیادان انتظار است در شرایط گرمای زیاد مراقب سلامتی خود باشند چراکه مخاطراتی نظیر عملیات حجیم در مدت زمان کوتاه وفضای کم، سطوح لغزنده عرشه و استفاده ادوات متعدد صید همواره متوجه صیادان است.

حاجی رضایی یادآور شد: دریانوردان در صورت هرگونه اضطرار از طریق بی‌سیم بر روی کانال ۱۶ و یا تماس با شماره ۱۵۵۰ با مرکز هماهنگی جستجو و نجات تماس حاصل کنند.

