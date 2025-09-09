کاهش ۴۰ درصدی خرید تضمینی گندم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، در تشریح روند تغییرات قیمت خرید تضمینی گندم اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ دولت قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد و برای تشویق کشاورزان هزار تومان نیز به‌عنوان مشوق پرداخت شد. پیش از این تصمیم، قیمت مصوب ۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود و بازار آزاد حدود ۵ هزار تومان، بنابراین این اقدام دولت افزایشی حدود ۵۰ درصدی نسبت به نرخ مصوب پیشین داشت که رضایت کشاورزان را در پی داشت.

وی ادامه داد: در سال‌های بعد، نرخ خرید تضمینی کمتر از نرخ تورم سالانه افزایش یافت؛ به‌عنوان نمونه، در سالی که قیمت گندم بین ۱۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد، تورم حدود ۴۰ درصد بود اما افزایش قیمت تنها ۱۷ درصد اعمال شد. این وضعیت باعث شد قیمت مصوب پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید قرار بگیرد و انگیزه کشاورزان برای فروش محصول به دولت کاهش یابد.

ایمانی با بیان اینکه نتیجه این سیاست کاهش چشمگیر خرید تضمینی گندم بوده است، افزود: در سال جاری تنها ۷.۷ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به ۱۲.۵ میلیون تن سال گذشته، کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران خاطرنشان کرد: برای جبران این کمبود، دست‌کم باید ۴ میلیون تن گندم وارد شود که این امر با چالش‌هایی همچون تأمین ارز و انتخاب روش واردات مواجه است.