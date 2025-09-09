خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مرگ یک قلاده شیر نر آفریقایی در باغ‌وحش ارم تهران، نگرانی‌هایی را درباره استانداردهای نگهداری حیوانات در این مجموعه برانگیخته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در این خصوص اعلام کرد: این حادثه ناشی از درگیری با دو شیر نر دیگر و قصور در مدیریت و نگهداری بوده و پرونده قضائی برای پیگیری موضوع تشکیل شده است.

حسن عباس‌نژاد، اظهار کرد: مرگ این شیر نر آفریقایی در پی درگیری با دو قلاده شیر دیگر در محل نگهداری رخ داده است و تیم کارشناسی این اداره پس از دریافت گزارش از مجموعه ارم سبز، بلافاصله تحقیقات را آغاز کرد و نتایج نشان داد که سهل‌انگاری در نظارت و عدم تفکیک مناسب حیوانات، عامل اصلی این حادثه بوده است.

پیگرد قانونی متخلفان و هشدار درباره استانداردهای نگهداری حیوانات

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حادثه نتیجه ضعف در مدیریت و شرایط نامناسب نگهداری گونه‌های حیات وحش است. باغ‌وحش ارم موظف بود استانداردهای زیستی را رعایت کند، اما نظارت ضعیف و عدم جداسازی حیوانات، به این فاجعه منجر شد.

وی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست، شکایتی رسمی در مراجع قضائی ثبت کرده و متخلفان با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

باغ‌وحش ارم، یکی از قدیمی‌ترین مراکز نگهداری حیات وحش در کشورمان، در سال‌های اخیر با انتقادهایی درباره شرایط نگهداری حیوانات مواجه بوده است و این حادثه، بار دیگر توجه‌ها را به استانداردهای ایمنی و رفاه حیوانات در چنین مجموعه‌هایی جلب کرده است.

گزارش‌های پیشین از کاربران شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی بازدیدکنندگان از وضعیت نامناسب قفس‌ها و کمبود امکانات در این باغ‌وحش گلایه داشته‌اند.

عباس‌نژاد تأکید کرد: حفظ سلامت و رفاه گونه‌های جانوری در اسارت، وظیفه اصلی مراکز نگهداری است، هرگونه تخلف یا سهل‌انگاری در این زمینه، بدون اغماض پیگیری می‌شود.

درگیری شیرهای نر در باغ‌وحش ارم

وی افزود: استانداردهای زیستی، از جمله فضای کافی، تغذیه مناسب و جداسازی گونه‌های تهاجمی، باید به‌دقت رعایت شوند تا از حوادث مشابه جلوگیری شود.

این حادثه در حالی رخ داده که باغ‌وحش ارم پیش‌تر نیز به دلیل مرگ حیوانات، مورد انتقاد قرار گرفته بود، فعالان حقوق حیوانات معتقدند که فقدان نظارت کافی و کمبود بودجه برای بهبود زیرساخت‌ها، از مشکلات مزمن باغ‌وحش‌های ایران است.

فعالان محیط زیست مرگ این شیر، را زنگ خطری برای باغ‌وحش ارم می‌دانند و می‌گویند، تا کی قرار است حیوانات قربانی مدیریت ضعیف شوند؟

برای بررسی دقیق‌تر، با سید علی اکبر متین گو، فعال محیط زیست گفت‌وگو کردیم، وی اظهار داشت: شیرهای آفریقایی حیواناتی اجتماعی اما بسیار تهاجمی هستند، به‌ویژه نرها در رقابت برای قلمرو. نگهداری چند شیر نر در یک فضای مشترک بدون نظارت دقیق، تقریباً همیشه به درگیری منجر می‌شود.

او افزود: باغ‌وحش ارم باید پروتکل‌های بین‌المللی، مانند استانداردهای انجمن باغ‌وحش‌های اروپا (EAZA)، را اجرا کند تا از چنین حوادثی جلوگیری شود.

کمبود بودجه و نیروی متخصص؛ معضل دیرینه باغ‌وحش‌ها

متین گو همچنین به چالش‌های ساختاری اشاره کرد: بسیاری از باغ‌وحش‌های کشور، با کمبود بودجه و نیروی متخصص مواجه‌اند، این مشکلات، همراه با فقدان آموزش کافی برای کارکنان، خطر را برای حیوانات افزایش می‌دهد.

او پیشنهاد داد: دولت باید سرمایه‌گذاری بیشتری در بازسازی قفس‌ها و آموزش پرسنل انجام دهد.

اداره کل حفاظت محیط زیست تهران اعلام کرده که تحقیقات قضائی ادامه دارد و نتایج آن به‌زودی اعلام خواهد شد، عباس‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: ما متعهد به اجرای قانون هستیم و هرگونه قصور در این زمینه با جدیت پیگیری می‌شود.

وی از باغ‌وحش ارم خواست تا گزارش کاملی از اقدامات اصلاحی ارائه دهد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

این حادثه، بحث‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است، کاربران خواستار نظارت دقیق‌تر بر باغ‌وحش‌ها و حتی تعطیلی مراکز غیراستاندارد شده‌اند.

زنگ خطر سهل‌انگاری در مدیریت باغ‌وحش‌های کشور

یکی از کاربران نوشت: چطور می‌شود در قرن ۲۱، هنوز حیوانات به دلیل سهل‌انگاری تلف شوند؟

کارشناسان محیط زیست معتقدند که این حادثه، فرصتی است تا استانداردهای نگهداری حیات وحش در ایران بازنگری شود.

در حالی که پرونده قضائی این حادثه در جریان است، فشار بر باغ‌وحش ها برای بهبود شرایط نگهداری افزایش یافته است.

فعالان محیط زیست خواستار شفافیت در نتایج تحقیقات و اصلاحات ساختاری هستند.

مرگ این شیر آفریقایی، نه‌تنها یک تراژدی برای حیات وحش، بلکه هشداری برای ضرورت بازنگری در مدیریت این مراکز است.