به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی بعدازظهر سه‌شنبه با اشاره به توزیع بیش از ۶ هزار تن کود کشاورزی طی ۱۵ روز نخست شهریورماه اظهار کرد: این اقدام با هدف تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز کشت پاییزه و افزایش بهره‌وری مزارع انجام شد.

الیاسی با اشاره به حجم بالای عملیات اجرایی اظهار کرد: روزانه به‌طور میانگین ۱۶ دستگاه تریلی ۲۵ تنی، معادل ۴۰۰ تن کود کشاورزی، به نقاط مختلف استان ارسال و در اختیار کشاورزان قرار گرفت. این روند همچنان با قوت ادامه دارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۵ شهریورماه، حدود ۵۷ هزار تن انواع کود فسفاته، پتاسه و ازته (اوره) برای استان تأمین شده که بیش از ۹۰ درصد آن تحویل بهره‌برداران شده است.

الیاسی افزود: بیش از ۵۰ درصد قیمت تمام‌شده این نهاده‌ها توسط دولت به‌صورت یارانه پرداخت می‌شود و سهم کشاورزان کمتر از نصف قیمت واقعی است.

نقش تغذیه گیاهی در امنیت غذایی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان با تأکید بر اهمیت تغذیه صحیح گیاهان گفت: دستیابی به امنیت غذایی پایدار مستلزم استفاده بهینه از کودهای ازته، فسفاته و پتاسه است که نقش مهمی در افزایش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی دارد.

الیاسی همچنین از فعالیت بیش از ۱۰۰ کارگزار در سطح استان خبر داد و افزود: عرضه کود یارانه‌ای در نزدیک‌ترین نقاط به محل زندگی کشاورزان، هزینه حمل‌ونقل را کاهش داده و رضایت بهره‌برداران را افزایش داده است.

وی در پایان از کشاورزان خواست هرچه سریع‌تر نسبت به تهیه کود مورد نیاز خود اقدام کنند تا از ازدحام و کمبود احتمالی در روزهای اوج تقاضا جلوگیری شود.