همدان رکورددار جذب کود اوره با عملکرد ۵۸.۵ درصدی سهمیه تخصیصی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی با اشاره به تخصیص کود استان همدان اظهار کرد: استان همدان از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۱ مهرماه، از مجموع ۱۰۷ هزار و ۸۰۸ تن سهمیه تخصیصی کود اوره، موفق به جذب و توزیع ۶۳ هزار تن شده است که معادل ۵۸.۵ درصد سهمیه تعیینشده بوده و همدان را در صدر جدول جذب کود اوره در کشور قرار داده است.
وی افزود: بر اساس گزارش دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، عملکرد مطلوب همدان در جذب حداکثری کود اوره، حاصل همکاری مؤثر میان شرکت خدمات حمایتی، شبکه توزیع و بهرهبرداران بخش کشاورزی استان است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اشاره به نقش کود اوره در افزایش بهرهوری محصولات گفت: تأمین بهموقع و توزیع هدفمند نهادههای کشاورزی از عوامل کلیدی ارتقای عملکرد مزارع و باغات استان محسوب میشود و خوشبختانه کشاورزان همدانی استقبال گستردهای از برنامههای حمایتی داشتهاند.
الیاسی خاطرنشان کرد: برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و تعامل سازنده با سازمان جهاد کشاورزی، از عوامل تحقق این موفقیت بوده و انتظار میرود روند جذب نهادهها تا پایان سال استمرار یابد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان عنوان کرد: کود اوره توزیعشده در استان بهصورت یارانهای در اختیار کشاورزان قرار میگیرد؛ بهگونهای که تنها ۴۴ درصد از قیمت تمامشده توسط بهرهبرداران پرداخت میشود و ۵۶ درصد مابقی از محل یارانه دولتی تأمین میگردد.
وی افزود: این سیاست حمایتی در راستای تقویت تولید داخلی، کاهش هزینههای کشت و ارتقای امنیت غذایی کشور اجرا میشود.
نظر شما