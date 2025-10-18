  1. استانها
همدان رکورددار جذب کود اوره با عملکرد ۵۸.۵ درصدی سهمیه تخصیصی

همدان-مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان گفت: استان همدان با جذب ۵۸.۵ درصد از سهمیه تخصیصی کود اوره، عنوان پیشتاز کشور در تأمین نهاده‌های یارانه‌ای بخش کشاورزی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی با اشاره به تخصیص کود استان همدان اظهار کرد: استان همدان از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۱ مهرماه، از مجموع ۱۰۷ هزار و ۸۰۸ تن سهمیه تخصیصی کود اوره، موفق به جذب و توزیع ۶۳ هزار تن شده است که معادل ۵۸.۵ درصد سهمیه تعیین‌شده بوده و همدان را در صدر جدول جذب کود اوره در کشور قرار داده است.

وی افزود: بر اساس گزارش دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، عملکرد مطلوب همدان در جذب حداکثری کود اوره، حاصل همکاری مؤثر میان شرکت خدمات حمایتی، شبکه توزیع و بهره‌برداران بخش کشاورزی استان است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اشاره به نقش کود اوره در افزایش بهره‌وری محصولات گفت: تأمین به‌موقع و توزیع هدفمند نهاده‌های کشاورزی از عوامل کلیدی ارتقای عملکرد مزارع و باغات استان محسوب می‌شود و خوشبختانه کشاورزان همدانی استقبال گسترده‌ای از برنامه‌های حمایتی داشته‌اند.

الیاسی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و تعامل سازنده با سازمان جهاد کشاورزی، از عوامل تحقق این موفقیت بوده و انتظار می‌رود روند جذب نهاده‌ها تا پایان سال استمرار یابد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان عنوان کرد: کود اوره توزیع‌شده در استان به‌صورت یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که تنها ۴۴ درصد از قیمت تمام‌شده توسط بهره‌برداران پرداخت می‌شود و ۵۶ درصد مابقی از محل یارانه دولتی تأمین می‌گردد.

وی افزود: این سیاست حمایتی در راستای تقویت تولید داخلی، کاهش هزینه‌های کشت و ارتقای امنیت غذایی کشور اجرا می‌شود.

