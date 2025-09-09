سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به حمله رژیم متجاوز صهیونیستی به دفتر حماس در قطر بیان کرد: پس از بیان رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه به دنبال تحقق «اسرائیل بزرگ» است، اقداماتی همچون حمله به سوریه، لبنان و دیگر کشورهای عربی و اسلامی منطقه کاملاً قابل پیشبینی بود. حائز اهمیت است که این نکته در کنفرانس جده نیز توسط برخی از اعضا بیان شد و خطر آن مورد تأمل قرار گرفت که ممکن است رژیم صهیونیستی پس از اعلام هدف خود مبنی بر تشکیل اسرائیل بزرگ، دست به اقدامات خصمانه علیه دیگر کشورهای اسلامی و عربی منطقه بزند.
وی افزود: متأسفانه در آن نشست و اجلاس صرفاً به صدور یک بیانیه بسنده شد و در آن، تنها به محکومیت رژیم صهیونیستی در خصوص افزایش سرزمینهای اشغالی و اشغال اراضی دیگر کشورها اشاره گردید، بیآنکه هیچ اقدام عملی در این رابطه صورت گیرد؛ در حالی که مقاومت فلسطین همچنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی در غزه ایستاده بود.
این کارشناس مسائل غرب آسیا خاطرنشان کرد: حمله هوایی اخیر به دوحه قطر، نقض آشکار همه قواعد و قوانین بینالمللی و تجاوزی صریح به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور محسوب میشود. با این حال، متأسفانه انتظار یک حرکت معقول، مجدانه و تنبیهی از جانب کشورهای عربی نمیرود. انتظار واقعی این است که آنان نیز یا بهطور مستقل همانند اقدامی که جمهوری اسلامی ایران پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به سرزمین خود انجام داد، واکنش نشان دهند؛ و یا با حمایت همهجانبه از مقاومت منطقه، بهویژه مقاومت فلسطین، درسی فراموشنشدنی به رژیم صهیونیستی بدهند.
صدرالحسینی افزود: باید به این نکته توجه داشت که هیچ یک از نهادها و مؤسسات بینالمللی از جمله سازمان ملل و کمیتههای زیرمجموعه آن، در برابر انواع و اقسام نقض قوانین و قواعد بینالمللی توسط رژیم صهیونیستی در سالهای طولانی، بهویژه در دو سال گذشته، هیچ اقدام مؤثری انجام ندادهاند. مهمترین واکنش دبیرکل سازمان ملل و مقامات ارشد این سازمان در حوزههای مربوط به کودکان، بانوان و تغذیه، صرفاً ابراز تأسف بوده است؛ موضوعی که جسارت رژیم صهیونیستی را در تداوم جنایات و نقض حاکمیت کشورهای مختلف افزایش داده است.
وی یادآور شد: متأسفانه باید گفت که در چند روز گذشته، حمله به قطر سومین حمله رژیم صهیونیستی به کشورهای عربی از جمله سوریه و لبنان بوده و همچنان سکوت مرگبار بر این تجاوزات حاکم است. حمایت همهجانبه آمریکا از این حملات، بهویژه در حمله اخیر به قطر، کاملاً مشهود میباشد.
این کارشناس مسائل غرب آسیا در تحلیل رفتار رژیم صهیونیستی که در زمان مذاکره و طرح آتش بس به دفتر حماس در قطر حمله کرده و مشابه آن در زمان مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا به کشورمان حمله کرد؛ گفت: این دو حمله از برخی از مسائل به یکدیگر شباهت دارند؛ مسئله مذاکره آمریکا با مقامات ارشد در خصوص آتشبس در غزه، موضوعی بود که نتانیاهو و مقامات ارشد رژیم صهیونیستی از چند روز قبل با آن مخالفت کرده بودند؛ چرا که حیات سیاسی نتانیاهو و دولت رژیم صهیونیستی با تداوم جنگ گره خورده است. اگر طرحی قابل اجرا و عادلانه برای آتشبس و صلح در غزه مطرح شود، قطعاً و یقیناً طرف شکستخورده رژیم صهیونیستی خواهد بود؛ آن هم پس از دو سال جنگ.
صدرالحسینی بیان کرد: بر این اساس به نظر میرسد که رژیم صهیونیستی با عنایت به عدم موافقت با این مذاکره، چنین اقدامی را انجام داده است. اما با استناد به ادله گوناگون نظامی و امنیتی میتوان گفت که بخش اطلاعاتی و بخش نظامی آمریکا در حمایت و پشتیبانی از این عملیات در قطر حتماً همراه بودهاند. این امر نشاندهنده آن است که آمریکاییها، همانند همیشه، از یک سو موضوع مذاکره را مطرح میکنند و از سوی دیگر، درست مانند مذاکرات با جمهوری اسلامی، موشکهای خود یا همان «ولیدهی پلید» یعنی اسرائیل را روی میز مذاکره پایین میآورند.
