۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۹

آغاز پویش ملی «مهر علوی» ؛ توزیع بیش از۶۷۵۰ بسته نوشت‌افزار

در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، بنیاد علوی با راه‌اندازی پویش «مهر علوی» بیش از ۲۵۰ هزار بسته نوشت‌افزار را بین دانش‌آموزان مناطق محروم کشور توزیع می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش «مهر علوی» به منظور حمایت از دانش‌آموزان مناطق روستایی و محروم کشور آغاز شده است. این طرح گسترده که بیش از ۶ هزار روستا را در بر می‌گیرد، برای حدود ۱۳۰ هزار دانش‌آموز در دهک‌های اول و دوم اجتماعی در مقاطع ابتدایی و متوسطه بسته‌های نوشت‌افزار تأمین می‌کند.

امروز در استان‌های گیلان، بوشهر و کرمان تعداد ۶۷۵۱ بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان این مناطق تحویل داده شد. بنیاد علوی با همکاری خیرین، مساجد، مدارس و نهادهای مردمی، تلاش می‌کند امکان دسترسی برابر به امکانات آموزشی را برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار فراهم آورد.

برای مدیریت بهتر این فرآیند، سامانه‌ای طراحی شده که ثبت دقیق اطلاعات دانش‌آموزان و بررسی دهک‌بندی آنان را تسهیل می‌کند.هدف بنیاد از این طرح، تضمین شروع بدون دغدغه سال تحصیلی برای دانش‌آموزان و ایجاد فرصت‌های برابر برای رشد و پیشرفت آن‌ها است.

