  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

حمایت آموزشی بنیاد علوی از ۹۰ هزار دانش‌آموز مستعد مناطق محروم+ فیلم

حمایت آموزشی بنیاد علوی از ۹۰ هزار دانش‌آموز مستعد مناطق محروم+ فیلم

مدیر عامل بنیاد علوی از حمایت آموزشی بنیاد علوی از ۹۰ هزار دانش‌آموز مستعد مناطق محروم خبر داد.

محمود عسکری آزاد، مدیر عامل بنیاد علوی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌های بنیاد علوی جهت حمایت از دانش آموزان محروم گفت: در حوزه آموزش دانش‌آموزان محروم، سه دسته برنامه اصلی را دنبال می‌کنیم.

وی با تشریح برنامه‌های آموزشی بنیاد علوی اظهار کرد: نخستین و مهم‌ترین محور فعالیت‌ها، حمایت از دانش‌آموزان مستعد است؛ دانش‌آموزانی که قصد دارند در آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و کنکور سراسری شرکت کنند اما به دلیل مشکلات مالی امکان حضور در کلاس‌های تقویتی و دوره‌های تخصصی را پیدا نمی‌کنند.

وی افزود: برخی از دانش‌آموزان نیز با وجود معدل‌های بالا و توان علمی مناسب، به دلیل ناآشنایی با روش‌های تست‌زنی و نداشتن دسترسی به آموزش‌های تقویتی، در رقابت با همسالان خود در مناطق برخوردار عقب می‌مانند و همین امر مانع از موفقیت آنان در پذیرش رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر می‌شود.

رئیس بنیاد علوی توضیح داد: این دو گروه با شناسایی دقیق تحت پوشش قرار گرفته و از کلاس‌های آموزشی و مشاوره‌های استعدادی بهره‌مند می‌شوند. امسال حدود ۹۰ هزار دانش‌آموز از دهک‌های یک و دو در هزار نقطه محروم و روستایی کشور تحت این حمایت قرار گرفته‌اند تا بتوانند وارد دانشگاه شوند، فارغ‌التحصیل شوند و در آینده به اشتغال و ارتقای شرایط زندگی خود دست یابند.

وی افزود: دومین محور، رسیدگی به بازماندگان از تحصیل است؛ کودکانی که اغلب در سال‌های ابتدایی دبستان است. این دانش‌آموزان شناسایی شده و با مشوق‌ها و حمایت‌های لازم به چرخه آموزش بازگردانده می‌شوند.

عسگری در ادامه گفت: سومین برنامه، اقدامات زیرساختی و سخت‌افزاری در حوزه آموزش است. نمونه بارز آن پویش «مهر علوی» است که طی آن ۲۵۰ هزار بسته نوشت‌افزار ویژه دانش‌آموزان دهک‌های یک و دو در شش‌هزار روستا و منطقه محروم کشور تهیه و توزیع شد. ارزش هر بسته در صورت خرید مستقیم از بازار بیش از ۹۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود، در حالی که بنیاد با برنامه‌ریزی و خرید متمرکز توانسته هزینه آن را به حدود ۵۰۰ هزار تومان کاهش دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این برنامه‌ها، بنیاد علوی اقدامات گسترده‌ای را در حوزه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق هدف دنبال می‌کند. این اقدامات شامل ساخت مدارس جدید، تجهیز کتابخانه‌ها و فراهم‌کردن امکانات هوشمندسازی مدارس است.

کد خبر 6563293

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها