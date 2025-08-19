محمود عسکری آزاد، مدیر عامل بنیاد علوی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامههای بنیاد علوی جهت حمایت از دانش آموزان محروم گفت: در حوزه آموزش دانشآموزان محروم، سه دسته برنامه اصلی را دنبال میکنیم.
وی با تشریح برنامههای آموزشی بنیاد علوی اظهار کرد: نخستین و مهمترین محور فعالیتها، حمایت از دانشآموزان مستعد است؛ دانشآموزانی که قصد دارند در آزمونهای ورودی مدارس سمپاد و کنکور سراسری شرکت کنند اما به دلیل مشکلات مالی امکان حضور در کلاسهای تقویتی و دورههای تخصصی را پیدا نمیکنند.
وی افزود: برخی از دانشآموزان نیز با وجود معدلهای بالا و توان علمی مناسب، به دلیل ناآشنایی با روشهای تستزنی و نداشتن دسترسی به آموزشهای تقویتی، در رقابت با همسالان خود در مناطق برخوردار عقب میمانند و همین امر مانع از موفقیت آنان در پذیرش رشتهها و دانشگاههای برتر میشود.
رئیس بنیاد علوی توضیح داد: این دو گروه با شناسایی دقیق تحت پوشش قرار گرفته و از کلاسهای آموزشی و مشاورههای استعدادی بهرهمند میشوند. امسال حدود ۹۰ هزار دانشآموز از دهکهای یک و دو در هزار نقطه محروم و روستایی کشور تحت این حمایت قرار گرفتهاند تا بتوانند وارد دانشگاه شوند، فارغالتحصیل شوند و در آینده به اشتغال و ارتقای شرایط زندگی خود دست یابند.
وی افزود: دومین محور، رسیدگی به بازماندگان از تحصیل است؛ کودکانی که اغلب در سالهای ابتدایی دبستان است. این دانشآموزان شناسایی شده و با مشوقها و حمایتهای لازم به چرخه آموزش بازگردانده میشوند.
عسگری در ادامه گفت: سومین برنامه، اقدامات زیرساختی و سختافزاری در حوزه آموزش است. نمونه بارز آن پویش «مهر علوی» است که طی آن ۲۵۰ هزار بسته نوشتافزار ویژه دانشآموزان دهکهای یک و دو در ششهزار روستا و منطقه محروم کشور تهیه و توزیع شد. ارزش هر بسته در صورت خرید مستقیم از بازار بیش از ۹۰۰ هزار تومان برآورد میشود، در حالی که بنیاد با برنامهریزی و خرید متمرکز توانسته هزینه آن را به حدود ۵۰۰ هزار تومان کاهش دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این برنامهها، بنیاد علوی اقدامات گستردهای را در حوزه زیرساختهای آموزشی در مناطق هدف دنبال میکند. این اقدامات شامل ساخت مدارس جدید، تجهیز کتابخانهها و فراهمکردن امکانات هوشمندسازی مدارس است.
