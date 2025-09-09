سید عمار حکیم در جمع اعضای جامعه مدرسین حاضر شد

به گزراش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در جلسه فوق العاده شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور یافت و با اعضای این جامعه دیدار و گفت و گو کرد.

آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به رابطه خوب و مستحکم ایران و عراق، از تلاش‌های سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در دفاع از جمهوری اسلامی ایران در فضای بین‌المللی تقدیر کرد و بر ظرفیت ویژه عراق در اتحاد کشورهای اسلامی بر علیه اسرائیل تأکید کرد.

سید عمار حکیم نیز گزارشی از وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی عراق و تلاش‌های صورت گرفته در عرصه داخلی و بین‌المللی به منظور تقویت انسجام کشورهای اسلامی ارائه کرد.

در این جلسه، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها سید عمار حکیم برای انسجام بخشی به حاکمیت سیاسی عراق به‌ویژه جریانات شیعی، بر نقش عراق در توجه دادن به کشورهای منطقه نسبت به خطر اسرائیل تأکید نمودند.