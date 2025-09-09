به گزارش خبرگزاری مهر، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق، در ادامه سفر خود به شهر قم با حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی، نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی در ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد

در این دیدار، دو طرف بر ضرورت تبیین جایگاه مرجعیت دینی در هدایت جوامع اسلامی و نقش آن در تقویت وحدت امت اسلامی تأکید کردند.

حکیم همچنین با اشاره به برگزاری باشکوه زیارت میلیونی اربعین، این اجتماع عظیم را نمادی از انسجام و اقتدار مسلمانان برشمرد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه برنامه‌های خود در قم، از مجموعه کتابخانه‌های تخصصی و بیمارستان فوق تخصصی نور که با هدف ارتقای سطح علمی و خدمات درمانی در حال احداث هستند بازدید کرد و این اقدامات را جلوه‌ای از اهتمام مرجعیت دینی به نیازهای علمی و اجتماعی جامعه دانست.