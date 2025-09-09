پرداخت ۶۲۱ میلیارد تسهیلات تبصره ۱۸ در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیمحمدی در بیست و هفتمین جلسه کمیته استانی بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲، کل اعتبار تخصیصیافته به لرستان در این بخش هزار و ۱۷ میلیارد تومان است که تاکنون بیش از ۶۲۱ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در میان بانکهای عامل، بانک ملت با ۶۹.۶ درصد، صنعت و معدن با ۳۹.۷ درصد و صندوق کارآفرینی امید با ۲۳.۴ درصد بیشترین سهم را در پرداخت تسهیلات داشتهاند، این روند نشان میدهد که بخشی از شبکه بانکی استان توانسته است در جذب و تخصیص منابع نقش مؤثری ایفا کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، تأکید کرد: ضروری است دستگاههای اجرایی با همراهی بانکهای عامل بررسی نهایی طرحها را بادقت بیشتری انجام دهند تا طرحهای واجد شرایط در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله دریافت تسهیلات برسند؛ تأخیر در این فرایند به معنای ازدسترفتن فرصتهای توسعهای برای استان است.
محمدی، گفت: عملکرد پرداختی بیش از ۶۲۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات بند (ب) تبصره (۱۸) در لرستان، نشاندهنده حرکت روبهجلوی استان در بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از تولید و اشتغال است. بااینحال، تفاوت معنادار میان عملکرد بانکها و کندی برخی دستگاههای اجرایی در بررسی طرحها میتواند بهعنوان یک چالش جدی مطرح شود. استمرار هماهنگی میان بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی، کلید شتاببخشی به روند تخصیص منابع و تضمین بهرهوری بالاتر در اجرای طرحهای اقتصادی استان خواهد بود.
