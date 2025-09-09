واکنش سید عباس عراقچی وزیر خارجه در خصوص حمله رژیم اسراییل به قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به حمله رژیم اشغالگر اسرائیل به قطر در صفحه شخصی خود نوشت: تنها راه مقابله قاطع با رفتارهای بیپروای رژیم اسرائیل، اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است.
وی افزود: اسرائیل شرارتی به خرج داده است که ایران هرگز حتی به آن فکر نخواهد کرد: حمله به مردم و دولت عزیز قطر.
عراقچی اشاره داشت: ایران در کنار برادران قطری و فلسطینی خود ایستاده است و این حمله غیرقانونی علیه مناطق شهری که توسط میهمانان غیرنظامی دولت قطر که هیچ تهدیدی برای کسی نبودند؛ استفاده میشد را قویاً محکوم میکند.
همچنین، ما شهادت شهروند بیگناه قطری و فلسطینیان در این حمله خبیثانه، که جراحت تعدادی دیگر را نیز به همراه داشت، تسلیت میگوئیم.
وی تنها راه مقابله قاطع با رفتارهای بیپروای رژیم اسرائیل را اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام دانست.
عراقچی در پایان گفت: ایران آمادگی کامل دارد تا همکاریها را در جهت مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت بینالمللی گسترش دهد.
