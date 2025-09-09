  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۴

واکنش سید عباس عراقچی وزیر خارجه در خصوص حمله رژیم اسراییل به قطر

وزیر خارجه کشورمان در واکنش به حمله رژیم اشغالگر اسرائیل به قطر در صفحه شخصی خود نوشت: تنها راه مقابله قاطع با رفتارهای بی‌پروای رژیم اسرائیل، اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به حمله رژیم اشغالگر اسرائیل به قطر در صفحه شخصی خود نوشت: تنها راه مقابله قاطع با رفتارهای بی‌پروای رژیم اسرائیل، اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است.

وی افزود: اسرائیل شرارتی به خرج داده است که ایران هرگز حتی به آن فکر نخواهد کرد: حمله به مردم و دولت عزیز قطر.

عراقچی اشاره داشت: ایران در کنار برادران قطری و فلسطینی خود ایستاده است و این حمله غیرقانونی علیه مناطق شهری که توسط میهمانان غیرنظامی دولت قطر که هیچ تهدیدی برای کسی نبودند؛ استفاده می‌شد را قویاً محکوم می‌کند.

همچنین، ما شهادت شهروند بی‌گناه قطری و فلسطینیان در این حمله خبیثانه، که جراحت تعدادی دیگر را نیز به همراه داشت، تسلیت می‌گوئیم.

وی تنها راه مقابله قاطع با رفتارهای بی‌پروای رژیم اسرائیل را اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام دانست.

عراقچی در پایان گفت: ایران آمادگی کامل دارد تا همکاری‌ها را در جهت مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی گسترش دهد.

کد خبر 6585385

