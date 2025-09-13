به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته جمعه ۲۱ شهریور همزمان با روز ملی سینما، بلیت سینماهای کشور به صورت نیم‌بها عرضه شد. سینماهای کشور روز گذشته حدود ۲۷۸ هزار و ۲۹۸ مخاطب داشتند در نتیجه روز ملی سینما پرمخاطب‌ترین روز امسال شد.

پیش از این روز ۱۴ مرداد با حدود ۲۷۰ هزار مخاطب رکورددار پرمخاطب‌ترین روز سال ۱۴۰۴ بود.

سینماهای سراسر کشور از صبح جمعه تا لحظه تنظیم این خبر (ساعت ۹ شنبه ۲۲ شهریور) ۱۴ میلیارد و سیصد و چهل میلیون و سیصد و هجده هزار و سی و پنج تومان فروش داشته‌اند.

روز گذشته فیلم‌های «مرد عینکی»، «ناجورها»، «پیرپسر»، «زن و بچه» و «ناتور دشت» پنج فیلم پرفروش روز ملی سینما بودند.

در حال حاضر «مرد عینکی»، «ناجورها»، «پیرپسر»، «زن و بچه»، «ناتور دشت»، «فرمانروای آب»، «صددام»، «آدمفروش»، «جزایر قناری»، «رویاشهر»، «سینما متروپل»، پسر دلفینی ۲»، «زیبا صدایم کن»، «اتاقک گلی»، «سلام علیکم حاج آقا»، «بامبولک» و زعفرانیه ۱۴ تیر» درحال اکران هستند.