اجرای طرح جایگزینی رایگان ۱۰۰ هزار بخاری کم مصرف در ۷ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری از طرح جدیدی برای کاهش مصرف گاز در خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی خبر داد.

به گفته وی، با توجه به مصرف بالای انرژی در کشور، باید به تجهیز خانه‌ها با وسایل کم مصرف توجه ویژه‌ای شود.

میدری افزود: اگر خانواده‌ها به استفاده از تجهیزات کم‌مصرف ترغیب نشوند، کاهش مصرف گاز محدود خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح بیشتر این طرح گفت: این طرح که از اواسط شهریورماه در استان یزد آغاز شده، به زودی در هفت استان کشور اجرا خواهد شد.

هدف این طرح، جایگزینی ۱۰۰ هزار بخاری کم مصرف با بخاری‌های پر مصرف است که می‌تواند مصرف گاز در خانوارها را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. بخاری‌های جدید به ارزش تقریبی ۲۰ میلیون تومان به صورت رایگان در اختیار خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد قرار خواهد گرفت.

میدری در ادامه خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری مددکاران و آموزش‌دیدگان سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، به منازل خانواده‌ها ارسال می‌شود و آموزش‌های لازم برای استفاده از تجهیزات کم مصرف داده خواهد شد.

همچنین، خانواده‌هایی که مصرف گاز خود را کاهش دهند، از پاداش‌های مالی تا سقف دو میلیون تومان بهره‌مند خواهند شد.

میدری یادآور شد: در صورت موفقیت این طرح در هفت استان، امکان توسعه آن در آینده وجود دارد. اگر مشکلات موجود در زمینه تولید بخاری‌های کم‌مصرف و همچنین انتشار اوراق مالی از سوی بانک مرکزی حل شود، این طرح می‌تواند در سطح گسترده‌تری اجرا شود.

وزیر کار گفت: استان‌های یزد، مازندران، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد در فاز اول این طرح قرار دارند و امید است تا آبان‌ماه، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به بخاری‌های کم‌مصرف مجهز شوند.

میدری گفت: این طرح به عنوان گامی مهم در جهت کاهش مصرف انرژی و کمک به خانوارهای کم‌درآمد ارزیابی می‌شود و امیدواری‌هایی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و حفظ منابع طبیعی کشور ایجاد کرده است.