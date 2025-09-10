 ۲۷۰۰ بیمار خاص از خدمات کمیته امداد زنجان بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن سرشت با اشاره به بهره مندی ۲ هزار و ۷۵۴ بیمار خاص از خدمات کمیته امداد اظهار کرد: این خدمات در سرفصل‌های کلی خدمات پاراکلینیک، فرانشیز و مابه‌التفاوت خدمات بیمه‌ای، خدمات غیر تعهد بیمه پایه، دارو و تجهیزات، خدمات جانبی درمان و لوازم مصرفی دسته‌بندی می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مددجویان دارای بیمارهای صعب العلاج کمیته امداد هم نیازمند و هم بیمار هستند، این نهاد در ابتدا تعریف بیماری صعب‌العلاج را مشخص و اعلام کرد که بیماری‌های پرهزینه و طولانی مدت، بیماری صعب‌العلاج است و بر اساس همین موضوع خدمات مربوطه ارائه می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان در ارتباط با ارائه خدمات در حوزه فرانشیز درمانی نیز گفت: در این خوزه نیز ۹ هزار و ۳۸ مددجو از خدمات مربوطه بهره مند شدند.

وی با اشاره به اینکه این کمک هزینه به منظور کاهش بخشی از هزینه‌های درمانی مددجویان و تسهیل دسترسی آنها به خدمات بهداشتی و درمانی پرداخت می‌شود، گفت: این خدمات در سرفصل‌های کلی خدمات پاراکلینیک، فرانشیز و مابه‌التفاوت خدمات بیمه‌ای، خدمات غیر تعهد بیمه پایه، دارو و تجهیزات، خدمات جانبی درمان و لوازم مصرفی، تجهیزات درمانی کپسول اکسیژن و دستگاه اکسیژن‌ساز ارائه شده است.