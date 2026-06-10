به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت صبح چهارشنبه در حاشیه آیین رونمایی از بخاریهای با راندمان بالا در کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد، بررسی میزان مصرف گاز در اقلیمهای مختلف و برآورد دقیق میزان صرفهجویی حاصل از استفاده از این بخاریها است.
وی افزود: لازم است آمار و اطلاعات دقیقی از میزان کاهش مصرف گاز و حجم ذخیرهسازی انرژی ناشی از اجرای این طرح ارائه شود تا بتوان اثرگذاری آن را به صورت شفاف ارزیابی کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده برای نحوه توزیع این بخاریها، گفت: اگر هدف اصلی کاهش مصرف انرژی و مدیریت ناترازی احتمالی گاز باشد، صرفاً محدود کردن طرح به برخی روستاها یا گروههای خاص نمیتواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد میشود در اجرای این طرح، شاخص دهکهای درآمدی نیز مورد توجه قرار گیرد تا خانوارهای کمبرخوردار و نیازمند بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.
شهامت ادامه داد: میتوان بخشی از بخاریهای پربازده را به صورت رایگان در اختیار خانوارهای هدف قرار داد و برای سایر متقاضیان نیز شرایط حمایتی و حداقل هزینه ممکن را در نظر گرفت تا دامنه پوشش طرح افزایش یابد.
وی بیان کرد: در صورت رفع برخی موانع و مسائل قانونی، اجرای گسترده این طرح میتواند به کاهش مصرف گاز، افزایش بهرهوری انرژی و حمایت از اقشار مختلف جامعه کمک شایانی کند.
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