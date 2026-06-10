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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

بخاری‌های پربازده راهکاری مؤثر برای رفع ناترازی انرژی است

بخاری‌های پربازده راهکاری مؤثر برای رفع ناترازی انرژی است

یاسوج- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف گاز، صرفه‌جویی انرژی و مدیریت ناترازی احتمالی در فصل سرما داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت صبح چهارشنبه در حاشیه آیین رونمایی از بخاری‌های با راندمان بالا در کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد، بررسی میزان مصرف گاز در اقلیم‌های مختلف و برآورد دقیق میزان صرفه‌جویی حاصل از استفاده از این بخاری‌ها است.

وی افزود: لازم است آمار و اطلاعات دقیقی از میزان کاهش مصرف گاز و حجم ذخیره‌سازی انرژی ناشی از اجرای این طرح ارائه شود تا بتوان اثرگذاری آن را به صورت شفاف ارزیابی کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده برای نحوه توزیع این بخاری‌ها، گفت: اگر هدف اصلی کاهش مصرف انرژی و مدیریت ناترازی احتمالی گاز باشد، صرفاً محدود کردن طرح به برخی روستاها یا گروه‌های خاص نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود در اجرای این طرح، شاخص دهک‌های درآمدی نیز مورد توجه قرار گیرد تا خانوارهای کم‌برخوردار و نیازمند بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

شهامت ادامه داد: می‌توان بخشی از بخاری‌های پربازده را به صورت رایگان در اختیار خانوارهای هدف قرار داد و برای سایر متقاضیان نیز شرایط حمایتی و حداقل هزینه ممکن را در نظر گرفت تا دامنه پوشش طرح افزایش یابد.

وی بیان کرد: در صورت رفع برخی موانع و مسائل قانونی، اجرای گسترده این طرح می‌تواند به کاهش مصرف گاز، افزایش بهره‌وری انرژی و حمایت از اقشار مختلف جامعه کمک شایانی کند.

کد مطلب 6855922

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