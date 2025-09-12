  1. استانها
  2. زنجان
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

۲ هزار دانش آموز زنجانی نیازمند در انتظار یاری خیرین هستند

زنجان-مدیرکل بهزیستی استان زنجان از خیرین نیک‌اندیش خواست هم‌زمان با برگزاری پویش «همه حاضر» بیش از ۲ هزار دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی را یاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کرمی، با اشاره به اینکه پویش «همه حاضر» امسال نیز از ۲۱ شهریور تا ۱۵ مهرماه هم‌زمان با سراسر کشور در استان زنجان برگزار می‌شود، گفت: بهزیستی همه ساله با استفاده از ظرفیت خیرین، بسته‌های لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار تهیه شده را بین دانش‌آموزان تحت پوشش توزیع می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان حمایت از تحصیل دانش‌آموزان نیازمند را یکی از اهداف مهم بهزیستی برشمرد و گفت: بیش از ۲ هزار دانش آموز زنجانی نیازمند در انتظار یاری خیرین هستند.

کرمی افزود: بسیاری از خانواده‌ها برای خرید وسایل تحصیل از جمله لوازم‌التحریر، کیف، کفش و لباس با محدودیت مواجه هستند و همین عامل می‌تواند از عوامل بازدارنده تحصیل محسوب شده و موجب خدشه دار شدن عزت‌نفس کودکان و عامل سرخوردگی کودک باشد تاحدی‌که فرد ترجیح دهد برای همیشه تحصیل را کنار بگذارد.

وی تأکید کرد: کمک‌های جمع‌آوری‌شده خیرین دراسرع‌وقت در قالب بسته لوازم‌التحریر و پوشاک در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

کرمی به طرح حامی و حمایت از ایتام و کودکان آسیب‌پذیر اشاره کرد و افزود: خیرین استان زنجان با مشارکت در طرح حامی نیز می‌توانند کودکان بی‌سرپرست و نیازمند را تحت حمایت خود قرار داده و میزان مبلغ واریزی را بدون محدودیت انتخاب کنند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان ادامه داد: خوشبختانه بسیاری از خیرین در چند سال اخیر با کمک‌های مالی خود کودکان بازمانده از تحصیل را دوباره به چرخه تحصیل بازگردانده‌اند و این امر یکی از بهترین و پسندیده‌ترین فعالیت‌های خیرخواهانه مردم است که موجب رشد آینده‌سازان این کشور می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند با شرکت در پویش «همه حاضر» هدایای غیرنقدی خود را به مراکز بهزیستی در همه شهرستان‌ها اهدا کنند و یا هدایای نقدی خود را با استفاده از رمز دستوری # ۲۵۰۰۰*۶۶۵۵* و شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۱۷۸۲۱۶۸ و شماره‌حساب ۴۱۶۸۰۳۴۵۴۱۷۶۶۵۴۸ واریز کنند.

