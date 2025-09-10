پلمب بیش از ۳۰ بنگاه املاک فاقد ثبت رسمی در نهاوند به دستور دادستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان رضایی از آغاز اجرای طرح گسترده پلمب بنگاه‌های مشاور املاک فاقد ثبت رسمی معاملات خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۳۰ دفتر معاملات املاک در این شهرستان به دلیل بی‌توجهی به قوانین و مقررات پلمب می‌شوند.

وی افزود: با توجه به برگزاری جلسات مکرر توسط ریاست دادگستری نهاوند و ابلاغ ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، و با وجود فرصت قانونی ایجاد شده، تعدادی از مشاورین املاک همچنان از راه‌اندازی و استفاده از سامانه “کاتب” و “خودنویس” خودداری کرده‌اند که این تخلف، موجب صدور دستور پلمب آنها شده است.

رضایی خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا بوده و هدف از اجرای دقیق آن، ثبت نام مشاورین املاک در سامانه کاتب، تنظیم و درج قراردادها به صورت الکترونیک و اخذ پروانه تخصصی فعالیت است تا روند معاملات شفاف و قابل پیگیری شود.

دادستان نهاوند تأکید کرد: این پلمب‌ها تا زمانی که تمامی مشاورین املاک شهرستان به صورت کامل به سیستم الکترونیکی متصل شده و الزامات قانونی را رعایت کنند، به طور مستمر ادامه خواهد داشت.