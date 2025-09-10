  1. استانها
  2. همدان
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

پلمب بیش از ۳۰ بنگاه املاک فاقد ثبت رسمی در نهاوند به دستور دادستان

پلمب بیش از ۳۰ بنگاه املاک فاقد ثبت رسمی در نهاوند به دستور دادستان

همدان- به دستور دادستان نهاوند، بیش از ۳۰ بنگاه مشاور املاک این شهرستان به دلیل بی‌توجهی به قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان رضایی از آغاز اجرای طرح گسترده پلمب بنگاه‌های مشاور املاک فاقد ثبت رسمی معاملات خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۳۰ دفتر معاملات املاک در این شهرستان به دلیل بی‌توجهی به قوانین و مقررات پلمب می‌شوند.

وی افزود: با توجه به برگزاری جلسات مکرر توسط ریاست دادگستری نهاوند و ابلاغ ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، و با وجود فرصت قانونی ایجاد شده، تعدادی از مشاورین املاک همچنان از راه‌اندازی و استفاده از سامانه “کاتب” و “خودنویس” خودداری کرده‌اند که این تخلف، موجب صدور دستور پلمب آنها شده است.

رضایی خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا بوده و هدف از اجرای دقیق آن، ثبت نام مشاورین املاک در سامانه کاتب، تنظیم و درج قراردادها به صورت الکترونیک و اخذ پروانه تخصصی فعالیت است تا روند معاملات شفاف و قابل پیگیری شود.

دادستان نهاوند تأکید کرد: این پلمب‌ها تا زمانی که تمامی مشاورین املاک شهرستان به صورت کامل به سیستم الکترونیکی متصل شده و الزامات قانونی را رعایت کنند، به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6585638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها