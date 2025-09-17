به گزارش خبرگزاری مهر، به دستور دادستان شهرستان فامنین، چند واحد مشاور املاک که در سامانه کاتب» ثبت‌نام نکرده و الزامات قانونی را رعایت نکرده‌اند، پلمب شدند.

این اقدام پس از برگزاری جلسات مکرر توسط رئیس دادگستری فامنین در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبیین ماده ۱۱ این قانون انجام شد.

بر اساس دستور دادستان، هدف از این پلمب، الزام مشاوران املاک به ثبت‌نام در سامانه کاتب، درج قراردادها در این سامانه و دریافت پروانه تخصصی برای فعالیت قانونی اعلام شده است.

این روند تا تکمیل فرآیند الکترونیکی شدن فعالیت تمامی مشاوران املاک شهرستان فامنین ادامه خواهد داشت.