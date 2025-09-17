  1. استانها
  2. همدان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۵

پلمب دفاتر املاک فاقد ثبت‌نام در سامانه کاتب در فامنین

پلمب دفاتر املاک فاقد ثبت‌نام در سامانه کاتب در فامنین

همدان-دادستان شهرستان فامنین از پلمب چند مشاور املاک فاقد ثبت‌نام در سامانه کاتب به منظور اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دستور دادستان شهرستان فامنین، چند واحد مشاور املاک که در سامانه کاتب» ثبت‌نام نکرده و الزامات قانونی را رعایت نکرده‌اند، پلمب شدند.

این اقدام پس از برگزاری جلسات مکرر توسط رئیس دادگستری فامنین در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبیین ماده ۱۱ این قانون انجام شد.

بر اساس دستور دادستان، هدف از این پلمب، الزام مشاوران املاک به ثبت‌نام در سامانه کاتب، درج قراردادها در این سامانه و دریافت پروانه تخصصی برای فعالیت قانونی اعلام شده است.

این روند تا تکمیل فرآیند الکترونیکی شدن فعالیت تمامی مشاوران املاک شهرستان فامنین ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6593111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها