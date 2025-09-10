واکنش چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعی عراق به حمله تل آویو به قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، چارچوب هماهنگی امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای، حمله رژیم صهیونیستی به دوحه را به شدت محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت قطر دانست.

در بیانیه چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعی عراق آمده است: ما حمله ناجوانمردانه دشمن صهیونیستی به دوحه پایتخت قطر را به شدیدترین وجه ممکن محکوم می‌کنیم و معقدیم این اقدام، سابقه خطرناکی است که نقض آشکار حاکمیت قطر و تجاوزی بی‌شرمانه به قوانین و هنجارهای بین‌المللی و به چالش کشیدن آشکار تمام ارزش‌های انسانی به شمار می رود.

در این بیانیه تصریح شده است: این اقدام جنایتکارانه بار دیگر ماهیت تروریستی و تجاوزگر رژیم صهیونیستی را ثابت کرد و نشان از یک گرایش توسعه‌طلبانه است که تنها به مرزهای فلسطین محدود نمی‌شود، بلکه با هدف برهم زدن امنیت و ثبات کل منطقه صورت گرفته است.

چارچوب هماهنگی بیان کرد: این حمله، به‌طور مستقیم به تلاش‌های میانجیگرانه و صلح‌طلبانه قطر ضربه زد و نیات و مقاصد پنهان رژیم صهیونیستی برای ناکام گذاشتن هرگونه تلاشی با هدف توقف تجاوز به مردم بی‌دفاع فلسطین را آشکار می‌کند.

چارچوب هماهنگی در این بیانیه ضمن اعلام همبستگی کامل با دولت و ملت قطر، رژیم صهیونیستی را مسئول کامل پیامدهای این تجاوز خطرناک معرفی کرد و از جامعه جهانی، به ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت، درخواست کرد به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود برای جلوگیری از یاغی‌گری رژیم صهیونیستی و بازداشتن آن از تکرار جنایت‌هایش عمل کنند.

چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعه عراق در پایان، بار دیگر بر موضع ثابت و حمایتگرانه خود نسبت به حقوق مشروع مردم فلسطین، از جمله حق مقاومت در برابر اشغالگری و دستیابی به آزادی و برپایی کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف تاکید کرد.