قطع درختان در روستای قهرآباد سقز بررسی شد

سقز- گزارش قطع درختان در روستای قهرآباد سقز توسط واحد حفاظت منابع طبیعی بررسی و فرد مظنون شناسایی شد، ضمن احضار متخلف در پاسگاه پرونده قضائی علیه وی تشکیل شده است‌.

به گزارش خبرنگار مهر، واحد حفاظت منابع طبیعی در پی دریافت گزارشی مبنی بر قطع غیرمجاز درختان در روستای قهرآباد، تیم گشت و بازرسی را به محل حادثه اعزام کرد.

همکاران این واحد پس از حضور در منطقه، اقدام به برداشت محل‌های قطع درختان کرده و با انجام تحقیقات محسوس و نامحسوس از اهالی محل، مالک زمین کشاورزی مجاور این محل را شناسایی کردند.

در ادامه، فرد مظنون به پاسگاه اداره حفاظت منابع طبیعی احضار و توضیحات لازم از وی دریافت شد.

پس از تکمیل مستندات و مدارک، پرونده قضائی علیه فرد متخلف تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شد.

این پیگیری‌ها در راستای حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از قطع غیرمجاز درختان انجام می‌شود و کارشناسان واحد حفاظت اعلام کردند که حفظ پوشش گیاهی و جنگل‌ها امری حیاتی برای سلامت محیط زیست و جلوگیری از تغییرات اقلیمی است.

