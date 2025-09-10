قطع درختان در روستای قهرآباد سقز بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، واحد حفاظت منابع طبیعی در پی دریافت گزارشی مبنی بر قطع غیرمجاز درختان در روستای قهرآباد، تیم گشت و بازرسی را به محل حادثه اعزام کرد.

همکاران این واحد پس از حضور در منطقه، اقدام به برداشت محل‌های قطع درختان کرده و با انجام تحقیقات محسوس و نامحسوس از اهالی محل، مالک زمین کشاورزی مجاور این محل را شناسایی کردند.

در ادامه، فرد مظنون به پاسگاه اداره حفاظت منابع طبیعی احضار و توضیحات لازم از وی دریافت شد.

پس از تکمیل مستندات و مدارک، پرونده قضائی علیه فرد متخلف تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شد.

این پیگیری‌ها در راستای حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از قطع غیرمجاز درختان انجام می‌شود و کارشناسان واحد حفاظت اعلام کردند که حفظ پوشش گیاهی و جنگل‌ها امری حیاتی برای سلامت محیط زیست و جلوگیری از تغییرات اقلیمی است.