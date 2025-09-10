  1. استانها
تنکابن - نعیم صالحی، بازیگر و کارگردان اهل تنکابن، موفق به کسب جایزه محبوب‌ترین بازیگر مرد آسیا در سومین جشنواره فیلم‌های بلند آسیایی کامبوج شد.

هنرمند برجسته تنکابنی و عضو هیئت مدیره انجمن، نمایش مازندران، جایزه محبوب‌ترین بازیگر مرد آسیا را در سومین جشنواره فیلم‌های بلند آسیایی کامبوج دریافت کرد. این جایزه که شامل تندیس گل طلایی و تقدیرنامه محبوب‌ترین بازیگر مرد آسیا است، به صالحی برای بازی در فیلم "به باد هم بگو" ساخته سینا خانی اهدا شد.

در این دوره از جشنواره، بیش از صدها فیلم از کشورهای آسیایی شرکت داشتند که در نهایت سی فیلم از کشورهای مختلف از جمله چین، مالزی، اندونزی، هند، و ایران به بخش مسابقه راه یافتند. از ایران، دو فیلم در این بخش حضور داشتند.

نعیم صالحی که علاوه بر بازیگری، در زمینه‌های کارگردانی و تدریس نیز فعالیت دارد، این جایزه را برای نخستین نقش‌آفرینی بلند سینمایی خود در فیلم "به باد هم بگو" به دست آورده است.

کسب این جایزه توسط نعیم صالحی، افتخاری برای استان مازندران و جامعه هنری ایران محسوب می‌شود و نشان از استعداد و توانمندی هنرمندان این مرز و بوم در عرصه بین‌المللی دارد.

