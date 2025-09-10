شهرستان گرمی دومین شهرستان پیشرو در طرح ملی دیجیتال است

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار سرداری عصر چهارشنبه با حضور در شهرستان گرمی اظهار کرد: طرح ملی ایران دیجیتال نقشی کلیدی در ارتقای سواد دیجیتال دانشآموزان استان ایفا میکند و با توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات، زمینهساز رشد علمی و فناوری نسل جوان در مسیر توسعه کشور خواهد بود.
وی با اشاره به اجرای موفق طرح ایران دیجیتال در استان اردبیل، گفت: در حال حاضر استان اردبیل با ثبتنام بیش از ۱۷ هزار دانشآموز از ۲۰۴۵ مدرسه، رتبه نخست کشور را در این طرح کسب کرده است.
مدیرکل فاوای استان اردبیل گفت: شهرستان گرمی پس از اردبیل، دومین شهرستان پیشرو در استان در اجرای این طرحها است و از ۱۵۵ مدرسه شهرستان گرمی، تعداد یک هزار و ۸۸۶ دانشآموز در این طرح ثبتنام کردهاند.
رحمت فیاضی فرماندار گرمی، نیز ضمن قدردانی از همت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و آموزش و پرورش، گفت: طرح ملی ایران دیجیتال فرصت ارزشمندی برای افزایش دسترسی دانشآموزان این شهرستان به فناوریهای نوین و ارتقای مهارتهای دیجیتال آنها فراهم کرده و نقش مهمی در توسعه آموزشی و ارتباطی منطقه ایفا میکند.
در پایان این مراسم با اهداء لوح تقدیر و جایزه از حسنی سادات میری، دانش آموز پایه هفتم مدرسه نمونه عفت شهرستان گرمی تجلیل شد.
