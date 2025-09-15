شتاب تازه در توسعه پارک علم و فناوری اردبیل با واگذاری اراضی

حبیب ابراهیم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با انتشار فراخوان عمومی، اراضی شهرک الهیه با اجاره ۵۰ ساله و امکان تملک ساختمان در اختیار شرکت‌های فناور قرار می‌گیرد تا شرایط استقرار و گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیان در استان فراهم شود.

وی افزود: تجهیز ساختمان شماره ۲ موجب شد بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ متر مربع به فضای فیزیکی پارک اضافه شود.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل همچنین گفت: پروژه‌های عمرانی در سایت پنج هکتاری پارک و شهرک الهیه شامل کارخانه نوآوری و ساختمان اداری با تزریق منابع مالی جدید و آغاز مجدد عملیات ساختمانی، شتاب قابل توجهی گرفته است.

ابراهیم‌پور با اشاره به انعقاد تفاهم نامه‌های متعدد با سازمان‌ها و بانک‌های عامل گفت: این همکاری‌ها مسیر دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور اردبیل به تسهیلات مالی و خدمات حمایتی را هموار کرده است.



رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل همچنین بر اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه تأکید کرد و گفت: با برگزاری دورهمی‌های تخصصی، نشست‌های شبکه‌سازی، کارگاه‌ها، مسابقات و رویدادهای علمی و فناورانه، بستری برای تعامل میان دانشگاه، صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم آمده است.