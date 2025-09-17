تاکید فرماندار گرمی بر شتاب بخشی طرح های عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر ، رحمت فیاضی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرمی، با تاکید بر شتاب بخشی طرح‌های عمرانی، اظهار کرد: مدیران اجرایی گرمی با جدیت بیشتر سهم شهرستان را از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان در حوزه‌های مختلف را پیگیری کرده و به مرحله اجرا برسانند.

وی با اشاره به نزدیک بودن به اتمام فصل کاری بخاطر شرایط آب و هوایی از مدیران ادارات خواست اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در شهرستان را شتاب دهند.

فرماندار شهرستان گرمی در جلسه شورای اداری شهرستان که با محوریت گرامیداشت برنامه‌های هفته دفاع مقدس برگزار شد، بر برگزاری باشکوه برنامه‌های هفته دفاع مقدس تاکید کرد.

فیاضی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اخلاق مدیریتی و رعایت حقوق مردم، بیان کرد: ارباب رجوع در ادارات نباید در حد شعار باشد بلکه مدیران باید با ارباب‌رجوع با احترام رفتار کنند.

رئیس شورای اداری شهرستان گرمی عنوان کرد: مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان در سفر اخیر ریاست جمهوری به استان برای امر راهسازی محور امیر کندی به گرمی و گرمی به بیله سوار اختصاص یافت که امیدواریم با تزریق این مقدار اعتبار پروژه‌ها جانی دوباره بگیرند.

وی تاکید کرد: در حالی به استقبال بازگشایی مدارس می‌رویم که هنوز دانش آموزان در نقاط مختلف شهرستان در ۲۳ مدرسه کانکسی و ۴ مدرسه سنگی به تحصیل مشغول هستند.

فرماندار گرمی با اشاره به اینکه ساخت و توسعه راه‌های اصلی شهرستان در فصل کاری شتاب گرفته است، بیان کرد: طی سه ماه اخیر، راه‌های فرعی و روستایی و مرزی شهرستان با اعتبار بیش از ۲۳۰ میلیارد تومان زیرسازی و آسفالت شد.