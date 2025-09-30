  1. استانها
  2. اردبیل
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۶

فرماندار گرمی: مدیران براساس میزان جذب اعتبارات ارزیابی می‌شود

اردبیل- فرماندار شهرستان گرمی گفت: مدیران شهرستان گرمی بر اساس میزان جذب اعتبارات عمرانی و اشتغال‌زایی ارزیابی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت فیاضی عصر سه‌شنبه در جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری با اعلام اینکه ملاک ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی در شهرستان میزان جذب اعتبارات اشتغال‌زایی و عمرانی خواهد بود، در همین خصوص به مدیران اجرایی شهرستان اظهار کرد: باید حداکثر توان خود را برای جذب این اعتبارات با هماهنگی مدیران کل برای شهرستان به کارگیری نمایند.

وی افزود: میزان تبحر و قدرت رایزنی و گستره ارتباطات مدیران تاثیر بسزایی در تخصیص این اعتبارات دارد و زین پس عملکرد مدیران شهرستان براساس جذب اعتبارات عمرانی و اشتغالزایی، پیشبرد پروژه های مهم و تحول آفرین در حوزه مسئولیت، ارزیابی می شود.

فرماندار شهرستان گرمی با اشاره به اینکه مدیران را در دریافت اعتبارات و پیشرفت امور حمایت می کنیم، بیان کرد: مدیران باید منافع شهرستان و رضایتمندی مردم را ارجح بدانند و برای این امر از هیچ کوشی دریغ نکنند.

فیاضی تصریح کرد: اشتغالزایی دغدغه ای است که بایستی برای تحقق آن توجه جدی از سوی همه مدیران دستگاه های اجرایی انجام گیرد.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان گرمی همکاری بانک ها را در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی حائز اهمیت عنوان و تصریح کرد: مدیران بانک‌های استان بایستی توازن در پرداخت تسهیلات در جای جای استان را مورد توجه قرار دهند.

