  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۷

اجرای موسیقی شاد محلی در جشن امت احمد یاسوج

یاسوج-موسیقی محلی در جشن امت احمد یاسوج اجرا شد.

کد خبر 6585956

