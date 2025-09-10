https://mehrnews.com/x38Z2h ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۷ کد خبر 6585956 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۷ اجرای موسیقی شاد محلی در جشن امت احمد یاسوج یاسوج-موسیقی محلی در جشن امت احمد یاسوج اجرا شد. دریافت 11 MB کد خبر 6585956 کپی شد مطالب مرتبط اولین پرواز یاسوج- مشهد در فرودگاه یاسوج به زمین نشست بازارچه های محلی شهر یاسوج احداث می شوند برگزاری سومین نکوداشت شهر یاسوج/ لزوم نشاط بخشی به جامعه برچسبها مهمانی امت احمد(ص) یاسوج اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد
نظر شما