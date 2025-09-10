سرانه هر دانش آموز نیشابوری ۸ هزار تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حیدری شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در نیشابور اظهار کرد: هنرستان شریعتی نیشابور معمولاً مبالغی بین سه تا پنج میلیون تومان به عنوان کمکمدرسه از خانوادهها دریافت میکند، اما در مواردی به دلیل مشکلات مالی برخی خانوادهها، این مبلغ اخذ نمیشود و روند ثبتنام بدون مانع انجام میگیرد.
مدیر آموزش و پرورش نیشابور افزود: بودجه دولتی اختصاص یافته به هنرستان شریعتی پاسخگوی هزینههای کارگاهی نیست و این هنرستان یکهزار و ۱۰۰ دانشآموز دارد.
وی با اشاره به تغییرات مدیریتی در هنرستان شریعتی ادامه داد: مدیریت این هنرستان از سال گذشته تاکنون تغییرات قابل توجهی داشته و پس از عذرخواهی کتبی، اکنون گزارش تخلفی از ایشان وجود ندارد و تعاملات خوبی با مجموعه برقرار شده است.
حیدری با بیان اینکه در برخی گزینشها افراد غیرمتخصص وارد مجموعه میشوند، تصریح کرد: در حال توانمندسازی نیروهای آموزش و پرورش متناسب با مدارک و تخصص آنها هستیم.
مدیر آموزش و پرورش نیشابور بیان کرد: ۱۴ درصد دانشآموزان نیشابور در مدارس غیردولتی تحصیل میکنند و این مدارس همیار آموزش و پرورش هستند، اما شهریه آنها امسال تا ۲۰ درصد افزایش داشته است. خروج دانشآموزان از مدارس غیردولتی به دلیل شهریههای بالا افزایش یافته و این دانشآموزان به مدارس دولتی هدایت شدهاند.
وی با اشاره به محدودیتهای قانونی در استفاده از نیروهای آزاد و خارج از آموزش و پرورش ابراز کرد: استفاده از نیروهای خارج از آموزش و پرورش در قالب مدرسهای ممنوع است. همچنین مدیران مدارس باید ۳۶ ساعت در هفته فعالیت کنند که تفاوت حقوقی چندانی با معلمان ندارد و همین امر تمایل معلمان برای مدیریت مدارس را کاهش داده است.
حیدری با بیان اینکه هیچ دانشآموزی در مدارس نیشابور مصرف سیگار ندارد، گفت: سرانه دانشآموزی سال گذشته هشت هزار تومان بود و مدرسهای با ۲۰۰ دانشآموز تنها یکمیلیون و ۶۰۰ هزار تومان بودجه دریافت میکند که کفاف هزینهها را نمیدهد؛ بنابراین مشارکت والدین ضروری است.
مدیر آموزش و پرورش نیشابور افزود: در سال جاری ۴۴ هزار و ۷۸۹ دانشآموز ابتدایی ثبتنام کردهاند که ۶ هزار و ۶۷۳ نفر آنها کلاس اولی هستند و نسبت به سال گذشته کاهش ۸۴۰ نفری داشتهایم. همچنین ۷۲۰ دانشآموز بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی داریم.
وی درباره موضوع فرم تعهد خودکشی در یکی از مدارس این شهرستان گفت: این اقدام ناشی از بدسلیقگی بود و بلافاصله فرمها امحاء و با مدیر مدرسه برخورد شد.
حیدری با اشاره به مهاجرت معکوس به نیشابور خاطرنشان کرد: سالانه به طور میانگین دو هزار دانشآموز در میانپایهها افزوده میشود.
مدیر آموزش و پرورش نیشابور افزود: هماکنون ۴۸ واحد آموزشی تخریبی در شهرستان وجود دارد که تنها در صورت وجود خیران در اولویت تخریب قرار میگیرند و ۲ مدرسه اکنون در لیست هستند. همچنین ۹ حوزه آموزشی در سایتهای مسکن ملی توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین شده است.
وی ادامه داد: تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ کلاس به بهرهبرداری خواهد رسید و در صورت تخصیص منظم اعتبارات، هر ۱۵ روز یک پروژه افتتاح میشود.
حیدری گفت: نیازمند ساخت دو هزار و ۵۰۰ متر دیوار مدارس هستیم ۱۰ هزار متر از فضای مدارس آسفالت شده است.
مدیر آموزش و پرورش نیشابور اظهار کرد: در حوزه درآمدی رتبه نخست استان را داریم اما هزینهها نیز بالاست و مبالغ به حساب خزانه واریز میشود و ماهانه ۱۰ میلیارد تومان درآمد داریم که در مجموع سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد تومان میشود.
وی عنوان کرد: هماکنون ۸۵ هزار دانشآموز و ۵۰۰ واحد آموزشی در شهرستان نیشابور فعال است.
حیدری گفت: موضوع خودکشی و اعتیاد تنها آموزش و پرورش مقصر نیست بلکه نهادهای دیگر نیز مقصر هستند و باید با همفکری این مشکل را حل کنیم.
