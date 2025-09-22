به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در مراسمی با حضور فرماندار خلیل‌آباد، مسئولان محلی، فرماندهان نظامی و انتظامی و خانواده مرحوم دهنوی شاپوری، کلنگ احداث دبستانی به نام این خیر نیک‌اندیش به زمین زده شد.

این آموزشگاه با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال کمک خیر شادروان شاپوری و در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع ساخته می‌شود و قرار است بخشی از نیازهای آموزشی روستای دهنوی را برطرف کند.

مشارکت در مدرسه‌سازی اقدامی ارزشمند و ماندگاراست

علی گرمابی، فرماندار خلیل‌آباد در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و نام مرحوم شاپوری، مشارکت در مدرسه‌سازی را اقدامی ارزشمند و ماندگار دانست و اظهار کرد: بهشت خانه امن سخاوت است و سنت زیبای مدرسه‌سازی بستر تعالی علم و تربیت فرزندان این سرزمین را فراهم می‌کند.

فرماندار خلیل‌آباد با تأکید بر نگاه دولت چهاردهم به توسعه عدالت آموزشی افزود: در سال‌های اخیر گام‌های مهمی برای افزایش فضاهای آموزشی در شهرستان برداشته شده است.

وی همچنین با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس گفت: بیش از ۷۵ برنامه فرهنگی در این ایام در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

گرمابی با تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز بهار تعلیم و تربیت افزود: دفاع مقدس یادآور ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام است و باید به‌عنوان یک فرهنگ ماندگار در میان نسل‌های آینده زنده بماند.

فرماندار خلیل‌آباد هفته دفاع مقدس را نماد اتحاد ملی و ایمان راسخ ملت ایران توصیف کرد و افزود: این حماسه تاریخی نشان داد که ایمان و اراده ملت ایران بر هر قدرت مادی فائق می‌آید و امروز نیز مسئولان باید در مسیر پیشرفت و بالندگی کشور گام بردارند.