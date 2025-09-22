  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

آغاز عملیات ساخت دبستان خیرساز در روستای دهنوی خلیل‌آباد

آغاز عملیات ساخت دبستان خیرساز در روستای دهنوی خلیل‌آباد

خلیل آباد- همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و روز بازگشایی مدارس، عملیات ساخت یک دبستان خیرساز در روستای دهنو از توابع بخش مرکزی شهرستان خلیل‌آباد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در مراسمی با حضور فرماندار خلیل‌آباد، مسئولان محلی، فرماندهان نظامی و انتظامی و خانواده مرحوم دهنوی شاپوری، کلنگ احداث دبستانی به نام این خیر نیک‌اندیش به زمین زده شد.

این آموزشگاه با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال کمک خیر شادروان شاپوری و در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع ساخته می‌شود و قرار است بخشی از نیازهای آموزشی روستای دهنوی را برطرف کند.

مشارکت در مدرسه‌سازی اقدامی ارزشمند و ماندگاراست

علی گرمابی، فرماندار خلیل‌آباد در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و نام مرحوم شاپوری، مشارکت در مدرسه‌سازی را اقدامی ارزشمند و ماندگار دانست و اظهار کرد: بهشت خانه امن سخاوت است و سنت زیبای مدرسه‌سازی بستر تعالی علم و تربیت فرزندان این سرزمین را فراهم می‌کند.

فرماندار خلیل‌آباد با تأکید بر نگاه دولت چهاردهم به توسعه عدالت آموزشی افزود: در سال‌های اخیر گام‌های مهمی برای افزایش فضاهای آموزشی در شهرستان برداشته شده است.

وی همچنین با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس گفت: بیش از ۷۵ برنامه فرهنگی در این ایام در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

گرمابی با تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز بهار تعلیم و تربیت افزود: دفاع مقدس یادآور ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام است و باید به‌عنوان یک فرهنگ ماندگار در میان نسل‌های آینده زنده بماند.

فرماندار خلیل‌آباد هفته دفاع مقدس را نماد اتحاد ملی و ایمان راسخ ملت ایران توصیف کرد و افزود: این حماسه تاریخی نشان داد که ایمان و اراده ملت ایران بر هر قدرت مادی فائق می‌آید و امروز نیز مسئولان باید در مسیر پیشرفت و بالندگی کشور گام بردارند.

کد خبر 6598157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها