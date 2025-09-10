به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در سخنانی، اظهار داشت: امسال دو هزار و ۸۲۶ نفر متقاضی ورود به استان و هزار و ۹۰۰ نفر متقاضی نقل‌وانتقال درون‌استانی داشتیم.

وی گفت: مشکل اصلی ما عدم توازن نیروی انسانی است، در برخی مناطق مازاد نیرو داریم و در برخی مناطق کمبود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با بیان اینکه این عدم توازن باعث می‌شود سالانه نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان منابع استان هدر برود، گفت: ما نمی‌توانیم محل خدمت معلمان را تغییر دهیم، مگر با درخواست خودشان یا شرایط قانونی خاص.

سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود، بیان داشت: طبق مصوبه دولت، سرویس مدارس در شهرها بر عهده شهرداری‌ها و در روستاها بر عهده دهیاری‌ها است و آموزش‌وپرورش فقط نقش نظارتی دارد.

وی تأکید کرد: برای تأمین سلامت دانش‌آموزان، علاوه بر برنامه‌های کشوری، در لرستان طرح مکمل یاری ویتامین D و آهن و همچنین معاینات دندانپزشکی با همکاری علوم پزشکی انجام می‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ تصمیم‌گیری درباره نوع و رنگ لباس فرم بر عهده شورای مدرسه و انجمن اولیاومربیان گذاشته شده است، افزود: توانمندسازی معلمان برای ما بسیار مهم است، اجتماعات یادگیری، مربیگری در محل خدمت و جشنواره اصلاح روش تدریس بخشی از این برنامه‌ها است.

سهرابی، تصریح کرد: در مناطق عشایری همچنان تعدادی مدارس شبه کپری وجود دارد برای آن‌ها مطالعات و برنامه‌ریزی ویژه انجام شده است.

وی عنوان کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید به سهم ۵۰ درصدی دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای و کاردانش برسیم، اما وضعیت لرستان در این شاخص هنوز پایین است.